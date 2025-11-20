Uluslararası yatırım bankası UBS, altın fiyatlarına yönelik 2026 tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, orta vadeli fiyat hedefini ons başına 4.200 dolardan 4.500 dolara yükseltti. İyimser senaryoda ise altının 4.900 dolar seviyesine ulaşabileceği tahmini paylaşıldı. UBS, aşağı yönlü senaryo olarak 3.700 dolarlık tahminini korudu.

Raporda, 2026 boyunca altına olan talebin güçlü kalacağı öngörülürken, bu beklentiyi destekleyen unsurlar arasında Fed'in olası faiz indirimleri, reel getirilerde düşüş, jeopolitik risklerin devam etmesi ve ABD'de iç siyaset kaynaklı belirsizlikler gösterildi.

GOLDMAN SACHS DA BEKLENTİSİNİ ARTIRMIŞTI

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Goldman Sachs ise kasım ayında merkez bankalarının altın alımlarında belirgin bir artış olduğunu açıklamıştı. Bankanın verilerine göre, merkez bankaları eylül ayında 64 ton altın alarak, ağustostaki 21 tonluk seviyenin oldukça üzerine çıktı.

Goldman Sachs, uzun vadeli rezerv çeşitlendirme eğiliminin sürdüğünü vurgulayarak, 2026 sonunda ons altının 4.900 dolara ulaşabileceğini öngördü. Banka ayrıca, bireysel yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeye devam etmesinin bu yükselişi destekleyeceğini belirtti.