Güncellemeler arasında en dikkat çekeni Melius Research’ün yaptığı artış oldu; kurum hedef fiyatını 300 dolardan 320 dolara çıkardı.

Citigroup da tahminini 220 dolardan 270 dolara yükselterek NVIDIA’nın veri merkezi satışlarındaki agresif büyümenin sürdüğünü belirtti.

Diğer büyük bankalar da 20–50 dolar arası artışlarla güçlü görünümü teyit etti. Needham ise temkinli davranarak hedef fiyatını 240 dolar seviyesinde sabit bıraktı.

REVİZYONLARIN ARKASINDAKİ ANA GEREKÇE

Analist raporlarında ortak nokta, NVIDIA’nın yapay zekâ altyapısında “eşsiz” bir konumda olması.

Blackwell ve Grace mimarilerine yönelik talep, büyük bulut sağlayıcılarının yeni GPU siparişlerinin rekor düzeye ulaşmasına yol açtı.

Stokların “tükenmiş” seviyeye gelmesi, bankaların hedef fiyatları yükseltmesinde belirleyici oldu.

YENİ BİR NVIDIA RALLİSİ KAPIDA MI?

Güncellenen hedef fiyatların ortalaması, NVIDIA’nın mevcut işlem seviyesine göre hâlâ anlamlı bir yükseliş payı bıraktığını gösteriyor.

Yapay zekâ yatırımlarının hız kesmemesi halinde şirketin beklentileri aşabileceği ve hedef fiyatların tekrar yukarı revize edilebileceği belirtiliyor.

Yatırımcıların radarında yeniden aynı soru var: NVIDIA’da bir sonraki büyük ralli yaklaşıyor mu?