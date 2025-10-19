Borsa İstanbul’da 2024 yılının en dikkat çekici yükselişi, kimsenin tahmin etmediği bir sektörden geldi. Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU), son bir yılda yatırımcısına tam yüzde 365 getiri sağlayarak borsanın en çok kazandıran hissesi olmayı başardı. Bir yılda parasını neredeyse dört katına çıkaran yatırımcılar, bu performansla birlikte şirketi radarlarına aldı. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren hız kazanan çıkış, PASEU’yu Borsa İstanbul’un yeni yıldızı haline getirdi.

LOJİSTİKTE SESSİZ DEVRİM: YILIN EN GÜÇLÜ YÜKSELİŞİ

Borsa’da genellikle enerji, banka ve teknoloji hisseleri ön planda olurken, lojistik sektörü uzun süre arka planda kalmıştı. Ancak 2024’ün ikinci yarısında bu tablo tamamen değişti. Pasifik Eurasia Lojistik, intermodal taşımacılık ve demiryolu bağlantılı hatlardaki yatırımlarıyla fark yarattı. Türkiye’nin coğrafi konumunu avantaja dönüştüren şirket, hem Avrupa hem Asya hattında büyümesini hızlandırdı. Bu gelişmeler finansal tablolarına da olumlu yansıdı ve hisse fiyatında istikrarlı bir tırmanış başladı.

Şirketin hisse değeri bir yılda yüzde 365 artarken, aynı dönemde Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi yalnızca yüzde 6,37 yükseldi. Bu fark yatırımcılar arasında “borsada uçan değil, taşınan kazandırıyor” yorumlarına neden oldu. THYAO gibi köklü bir markanın bile gerisinde kalması, yatırımcı ilgisini tamamen PASEU’ya çevirdi.

THYAO GERİDE KALDI: GÜÇLÜ MARKA, ZAYIF GETİRİ

Türk Hava Yolları uzun yıllardır hem ulusal hem uluslararası arenada güçlü bir marka olmasına rağmen, hisse performansı son dönemde bu başarıyı yansıtamadı. Artan yakıt maliyetleri, döviz kuru baskısı ve Avrupa hattındaki operasyonel kısıtlamalar THYAO’nun borsadaki hareket alanını daralttı. Buna karşılık PASEU, karayolu ve demiryolu taşımacılığındaki büyüme potansiyelini doğru kullanarak yatırımcılarına somut kazanç sundu.

Uzmanlara göre PASEU’nun bu başarısı yalnızca kısa vadeli bir ralli değil; Türkiye’nin lojistik üs olma hedefinin sermaye piyasalarına yansıması. Şirketin ulaştığı yüksek işlem hacmi, yatırımcı nezdinde güven kazandığını gösteriyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM: YÜKSELİŞ TRENDİNDE GÜÇLÜ SİNYALLER

PASEU hissesi son haftalarda 1,1 milyar TL’nin üzerindeki işlem hacmiyle dikkat çekiyor. Hisse fiyatı 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrini sürdürüyor ve teknik göstergelerde güçlü alım sinyalleri görülüyor. RSI göstergesi kısa vadede aşırı alım bölgesine yaklaşsa da, orta vadede yön hâlâ yukarı. Analistler, kısa vadeli düzeltmelerin sağlıklı olduğunu ve uzun vadeli yatırımcılar için yükseliş hikayesinin sürdüğünü belirtiyor.

YÜKSELENLER ARASINDA SÜRPRİZ İSİMLER

PASEU’nun tarihi performansı piyasaya damgasını vururken, 2024 yılı boyunca dikkat çeken başka hisseler de oldu. YUNSA tekstil tarafında güçlü siparişlerle yıl genelinde sert bir yükseliş yaşadı. PENTA, bilişim distribütörlüğünde artan kârlılığıyla teknoloji hisseleri arasında ön plana çıktı. ULAS taşımacılıkta, ALMAD madencilikte, ESEN yenilenebilir enerji tarafında, BNTAS ise ambalaj sektöründe yatırımcılarına çift haneli getiriler sundu. HDFGS finansal iştirakleriyle yükselen trendini sürdürürken, tüm bu hisseler PASEU’nun yarattığı ivmeden dolaylı olarak etkilendi.

Analistlere göre bu hisselerdeki ortak özellik, büyüme hikayesini destekleyecek faaliyet alanlarına sahip olmaları. Özellikle ihracat bağlantılı sektörlerdeki canlılık, şirketlerin bilanço kalemlerine doğrudan yansıdı. Ancak yine de hiçbiri PASEU kadar dramatik bir sıçrayış yakalayamadı.

2025’e yaklaşırken borsada kazanan açık: uçan değil, taşınan kazandı. THYAO’nun yüzde 6’lık yıllık getirisine karşılık PASEU’nun yüzde 365’lik artışı, yatırımcıların yeni adresini netleştirdi. Lojistik sektörü 2024’ün sürpriz galibi olurken, PASEU hem performansıyla hem de yarattığı piyasa algısıyla yılın en çok konuşulan hissesi haline geldi. Yatırımcılar artık yalnızca havacılık devlerine değil, enerji, lojistik, teknoloji ve üretim odaklı hisselere de yöneliyor. PASEU’nun başarısı, borsada güçlü hikaye yazabilen orta ölçekli şirketlerin ne kadar büyük fark yaratabileceğini bir kez daha kanıtladı.

