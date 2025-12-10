Borsa İstanbul’da (BIST 100) uzun süredir devam eden sıkı para politikası ve yüksek faiz döngüsünün sonuna yaklaşılıyor. Merkez Bankası'nın olası faiz indirimi takvimi konuşulmaya başlanırken, akıllı paranın rotası da değişmeye başladı. Mevduat faizinin cazibesini yitirmesiyle birlikte borsaya akması beklenen likiditenin, endeksin geneline yayılmadan önce spesifik sektörlerde "tavan" serileri başlatabileceği öngörülüyor.

CANLI| BORSA EKRANI

Peki, faizlerin düşmesiyle bilançosu rahatlayacak, satışları patlayacak o kritik sektörler hangileri? İşte analistlerin radarındaki, faiz indiriminin gizli yıldızları...

UYUYAN DEV UYANIYOR: GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (GYO)

Listemizin ilk sırasında, yüksek faiz ortamından en çok darbeyi yiyen GYO sektörü var. Konut kredisi faizlerinin psikolojik sınırların üzerine çıkmasıyla durma noktasına gelen konut satışları, faiz indirimiyle birlikte "ertelenmiş talep" patlamasına dönüşebilir.

• Neden Yıldız Olacak?: GYO şirketleri, faizlerin düşmesiyle hem ellerindeki konut stoklarını daha hızlı nakde çevirebilecek hem de varlık değerlemeleri (ekspertiz değerleri) yukarı yönlü revize edilecek. Borsada "Defter Değerinin Altında" işlem gören GYO hisseleri için bu dönem, tam bir geri dönüş hikayesi olabilir.

TAKSİTLERİN DÖNÜŞÜ: DAYANIKLI TÜKETİM VE BEYAZ EŞYA

Yüksek enflasyon ve kredi kartı taksit kısıtlamaları nedeniyle baskılanan iç talep, faizlerin gevşemesiyle zincirlerini kırabilir. Özellikle beyaz eşya, mobilya ve elektronik gibi "krediyle alınan" ürünler, faiz indiriminden en hızlı etkilenen kalemlerin başında geliyor.

• Neden Yıldız Olacak?: İhtiyaç kredisi ve ticari kredi faizlerinin düşmesi, tüketicinin alım gücünü tetikleyecek. İhracat pazarlarında güçlü olan ancak iç pazarda daralma yaşayan dayanıklı tüketim devleri, iç talebin canlanmasıyla bilançolarında çift yönlü bir büyüme yakalayabilir.

Zeray GYO bugün talep toplamaya başladı! İşte olası pay miktarları

BİLANÇOSU RAHATLAYACAKLAR: ENERJİ VE AĞIR SANAYİ

Bu sektör belki de yatırımcıların en az dikkat ettiği ama finansal olarak en çok rahatlayacak grup. Enerji üretimi ve ağır sanayi gibi sektörler, yatırımlarını finanse etmek için yüksek borçlanma ile çalışırlar.

• Neden Yıldız Olacak?: Faizler %50 bandındayken elde edilen kârın büyük kısmı banka faizlerine (finansman gideri) gidiyordu. Faizlerin düşmesi demek, bu şirketlerin kasasında devasa bir nakit kalması demek. Analistler, "Finansman gideri azalan borçlu şirketlerin net kârında sürpriz artışlar göreceğiz" yorumunu yapıyor.

KAP GELDİ: EKGYO ve FENER İçin Tarihi Gün! 46 Milyar Liralık Proje Duyuruldu..

UZMANLARDAN "SEÇİCİ OLUN" UYARISI

Piyasa uzmanları, faiz indirimi beklentisinin şimdiden fiyatlanmaya başladığını belirtiyor. Ancak uyarılarda da bulunuyorlar: "Faiz indirimi borsaya can suyu olur ancak her hisseye değil. Nakit akışı güçlü, borcunu yönetebilen ve faiz hassasiyeti yüksek sektörlere odaklanan yatırımcılar, bu süreçten kârlı çıkacaktır."

Yasal Uyarı: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa koşulları ve kişisel risk algınıza göre değişiklik gösterebilir.