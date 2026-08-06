Borsa İstanbul'da son bir yılda yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan hisseler belli oldu. Güncel verilere göre 6 hisse yüzde binin üzerinde değer kazanırken, bir hisse ise yüzde bin sınırına yaklaşarak dikkat çekti.

Son bir yıllık performans verilerine göre HEDEF Holding (HEDEF) hisseleri yatırımcısına yüzde 3.010,96 kazandırarak listenin zirvesinde yer aldı. Hisse, dün TS 11.20 itibarıyşa 267,25 TL seviyesinden işlem gördü.

İkinci sırada yer alan Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri (GUNDG) hisseleri ise son bir yılda yüzde 2.547,10 yükseliş kaydetti. Hisse fiyatı 1.797 TL olarak gerçekleşti.

Teknoloji sektörünün öne çıkan şirketlerinden Odine Solutions Teknoloji (ODINE) hisseleri de yatırımcısına yüzde 2.116,00 getiri sağladı. Hisse, 2.715 TL seviyesinden işlem gördü.

Ozata Denizcilik (OZATD) hisseleri son bir yılda yüzde 1.773,17 prim yaparak dikkat çeken şirketler arasında yer aldı. Hissenin güncel fiyatı 4.482 TL oldu.

Katılım finansmanı sektöründe faaliyet gösteren Katılımevim (KTLEV) hisseleri ise son bir yılda yüzde 1.496,87 yükseliş kaydetti. Hisse, 43,68 TL seviyesinden işlem gördü.

Listenin altıncı sırasında bulunan Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) hisseleri, yatırımcısına yüzde 1.242,04 kazandırdı. Hissenin güncel fiyatı 174,50 TL olarak gerçekleşti.

Öte yandan, Tera Yatırım Holding (TRHOL) hisseleri son bir yılda yüzde 962,64 yükseliş göstererek yüzde bin sınırına yaklaşan hisseler arasında yer aldı. Hisse, dün TSI 11.20 itibarıyla 1.889 TL seviyesinden işlem gördü.

SON BİR YILDA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

Hisse Son 1 Yıllık Getiri Güncel Fiyat HEDEF %3.010,96 267,25 TL GUNDG %2.547,10 1.797 TL ODINE %2.116,00 2.715 TL OZATD %1.773,17 4.482 TL KTLEV %1.496,87 43,68 TL IEYHO %1.242,04 174,50 TL TRHOL %962,64 1.889 TL

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