Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık 3 şirket, 24 Haziran Çarşamba günü olağan genel kurul toplantılarını gerçekleştirecek. Toplantılarda şirketlerin faaliyet sonuçlarının yanı sıra yatırımcıların yakından takip ettiği 2026 yılı temettü kararları da görüşülecek.

Şirket yönetim kurulları tarafından hazırlanan kâr dağıtım teklifleri, genel kurullarda ortakların onayına sunulacak. Böylece temettü ödemelerine ilişkin nihai kararlar belli olacak.

24 Haziran Çarşamba günü genel kurul gerçekleştirecek şirketler şöyle:

CEO Event Medya A.Ş. (CEOEM) – Olağan Genel Kurul

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKSUN) – Olağan Genel Kurul

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) – Olağan Genel Kurul

Yatırımcılar, özellikle temettü dağıtımına ilişkin kararların yanı sıra şirketlerin gelecek dönem stratejileri ve finansal performanslarına ilişkin açıklamaları da yakından takip edecek.

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