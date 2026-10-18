Borsa İstanbul'da 19-23 Ekim haftasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında bir hissede uygulanan işlem kısıtlaması sona erecek. Son bir ayda sert fiyat hareketleri yaşayan ve yaklaşık yüzde 41 değer kaybeden Ceo Event Medya A.Ş. (CEOEM) paylarında açığa satış ve kredili işlem yasağının tamamlanması bekleniyor. Şirketin geçtiğimiz haftalarda açıkladığı 207 milyon TL'lik ciro beklentisi ve hissede yaşanan devre kesici uygulamaları da yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

CEOEM HİSSESİNDE YASAK SONA ERİYOR

Borsa İstanbul tarafından Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında CEOEM paylarına uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağında sona gelindi.

22 Eylül 2026 tarihinde başlayan tedbirin son günü 22 Ekim Perşembe olacak.

Yeni bir tedbir kararı alınmaması halinde CEOEM payları, 23 Ekim Cuma gününden itibaren söz konusu VBTS kısıtlamaları olmadan işlem görebilecek.

CEOEM HİSSESİ BİR AYDA YÜZDE 41 DEĞER KAYBETTİ

CEOEM paylarında son bir aylık dönemde sert satışlar yaşandı.

17 Eylül 2026 tarihinde 32 TL seviyesinden kapanış yapan hisse, 16 Ekim 2026 tarihli işlemleri 18,86 TL'den tamamladı.

Böylece CEOEM hisselerinde söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 41,06 oranında değer kaybı meydana geldi.

Hissede yaşanan sert fiyat hareketleri sırasında 29 Eylül ve 12 Ekim tarihlerinde devre kesici uygulandı.

ŞİRKETTEN 207 MİLYON TL'LİK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

CEOEM, 24 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamada Şanlıurfa'da gerçekleştirilen TEKNOFEST organizasyonuna ilişkin ciro beklentisini duyurdu.

Şirket, organizasyon kapsamında üstlendiği koordinasyon ve destek hizmetlerinden KDV dahil yaklaşık 207 milyon TL ciro elde edilmesini beklediğini bildirdi.

Söz konusu açıklama, hissede VBTS tedbirinin uygulandığı dönemde yapılan önemli şirket duyurularından biri oldu.

Ancak açıklanan tutar bir ciro beklentisi niteliği taşıyor ve şirketin elde edeceği net kârı göstermiyor.

CEOEM'DE SON BİR AYDA NELER YAŞANDI?

Tarih Gelişme 17 Eylül CEOEM hissesi 32 TL'den kapandı. 22 Eylül Açığa satış ve kredili işlem yasağı başladı. 24 Eylül Şirket yaklaşık 207 milyon TL'lik ciro beklentisini açıkladı. 29 Eylül Hissede devre kesici uygulandı. 12 Ekim CEOEM paylarında yeniden devre kesici çalıştı. 16 Ekim Hisse 18,86 TL'den kapanış yaptı. 22 Ekim Mevcut VBTS tedbirinin son günü. 23 Ekim Yeni karar alınmazsa kısıtlamasız işlemler başlayabilecek.

KREDİLİ İŞLEM YASAĞININ KALKMASI HİSSEYİ NASIL ETKİLER?

Kredili işlem yasağının sona ermesiyle yatırımcılar, aracı kurumlarının koşulları ve yürürlükteki diğer düzenlemeler çerçevesinde CEOEM paylarında yeniden kredili işlem gerçekleştirebilecek.

Açığa satış yasağının sona ermesi de ilgili işlemlerin geçerli piyasa kuralları kapsamında yeniden yapılabilmesine imkân sağlayabilecek.

Bununla birlikte tedbirin kaldırılması, hisse fiyatının yükseleceği veya düşeceği anlamına gelmiyor.

CEOEM paylarının yeni haftadaki performansında işlem hacmi, yatırımcı talebi, genel piyasa koşulları ve şirketten gelebilecek yeni açıklamalar etkili olabilecek.

VBTS NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul'da işlem gören paylarda olağan dışı fiyat ve işlem hareketlerine karşı uygulanan bir gözetim ve tedbir mekanizmasıdır.

Sistem kapsamında paylara belirli sürelerle açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi veya tek fiyat gibi farklı işlem tedbirleri uygulanabilir.

VBTS tedbirleri, ilgili şirket hakkında doğrudan bir usulsüzlük tespiti yapıldığı anlamına gelmez.

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