Ekim ayında spot Bitcoin ETF’lerine yönelik kurumsal girişler, ABD’de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve Asya merkezli fonların yeniden piyasaya dönmesiyle Bitcoin, 2021'den bu yana en güçlü aylık kapanışlarından birini gerçekleştirdi.

Piyasada genel beklenti, bu yükseliş ivmesinin devam edip etmeyeceğini belirleyecek eşiğin 117.000 dolar olduğunu gösteriyor.

117 BİN DOLAR: BİTCOİN İÇİN YENİ BİR EŞİK

Teknik analizlere göre Bitcoin, aylık grafikte 117.000 – 118.000 dolar aralığında kritik bir direnç hattına dayanmış durumda. Bu bölge, geçmişte 2021 boğa piyasasında zirve oluşumunun da başladığı seviye olarak öne çıkıyor. Grafikteki uzun vadeli yükselen trend çizgisi (mavi alan), Bitcoin’in hâlen makro yükseliş kanalında kaldığını gösteriyor.

Ancak bu direnç hattının üzerinde kalıcılık sağlanması hâlinde fiyatın 126.000 – 130.000 dolar bandına kadar hareket etmesi teknik olarak mümkün hale geliyor.Bu seviye, piyasada yeni bir “yükselen kanal” oluşumunu tetikleyebilir ve 2026 başına kadar olan süreçte Bitcoin için yeni bir ralli döneminin başlangıcına işaret edebilir.

SON GELİŞMELER: ETF AKIŞLARI VE KURUMSAL ALIMLAR ARTIYOR

Kasım ayı itibarıyla özellikle BlackRock, Fidelity ve Ark Invest’in yönettiği spot Bitcoin ETF’lerine toplamda 600 milyon doların üzerinde yeni giriş oldu.

Ayrıca Asya ve Avrupa merkezli kripto fonları, uzun bir aradan sonra yeniden BTC alımlarına başladı. Makro tarafta ise Fed’in faiz indirim döngüsüne 2026 ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor.

Bu da riskli varlıklara olan ilgiyi yeniden artırarak Bitcoin’e talebi güçlendiren bir etken olarak değerlendiriliyor.

RSI VE MOMENTUM: AŞIRI ALIM EŞİĞİNDE

Aylık RSI göstergesi 70 sınırında seyrediyor. Bu durum, alım iştahının hâlâ güçlü olduğunu ancak kısa vadede yorulma işaretlerinin de görülmeye başladığını ortaya koyuyor.

RSI’ın bu seviyeden aşağı yönlü kırılması, 93.000 – 95.000 dolar aralığına kadar bir düzeltme getirebilir. Ancak fiyatın 117.000 doların üzerinde haftalık kapanış yapması hâlinde, RSI yeniden yukarı ivme kazanarak yeni bir ralli dalgasını destekleyebilir.

OLASI SENARYOLAR

• Direnç aşılırsa: Bitcoin yeni bir yükselen kanal oluşturur ve hedefini 126.000 – 130.000 dolar bandına taşır. Bu, 2026 başında 150.000 dolar hedefli geniş bir rallinin zeminini oluşturabilir.

• Reddedilirse: 93.000 dolar seviyesine kadar sağlıklı bir düzeltme görülebilir. Bu bölge, yeni bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

2025’in son çeyreği, Bitcoin için yalnızca teknik değil aynı zamanda psikolojik bir dönemeç niteliğinde. 117.000 doların aşılması hâlinde BTC, hem yeni bir kanalın içine girecek hem de 2026 yılına doğru “boğa piyasasının ikinci evresi” olarak yorumlanabilecek bir süreci başlatacak.

Ancak bu seviyenin altında kalınması hâlinde, kısa vadede sert dalgalanmalar ve kâr realizasyonları kaçınılmaz olabilir.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca teknik görünüme dayalı haber/analiz niteliği taşır.