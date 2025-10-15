Uzun süredir mahkeme ve kayyım süreçleriyle gündemde olan Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO), 36,50 TL seviyesinden destek bularak yeniden ivme kazandı. Şirket hissesi, son 15 günde yaklaşık %29,12 oranında değer kazandı. İşlem hacmindeki güçlü artış, küçük yatırımcının yeniden ilgisini çektiğini gösteriyor.

GRTHO: GRAİNTURK’TE REKOR İŞLEM HACMİ

Grainturk Holding (GRTHO), 643 TL seviyesini test ederek son 15 günün en dikkat çeken hissesi oldu. 160 milyon TL’yi aşan işlem hacmiyle öne çıkan şirket, %30,18’lik aylık getirisiyle yatırımcısına adeta servet kazandırdı. Şirketin gıda ve lojistik alanındaki büyüme planları, orta vadede de güçlü beklenti yaratıyor.

AKSEN: ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GÜVENLİ LİMANI

Enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden Aksa Enerji (AKSEN), 45 TL seviyelerinde işlem görürken son iki haftada %21,08’lik bir artış kaydetti. Savunmacı portföy yapısı ve düzenli kârlılığıyla dikkat çeken Aksa Enerji, son dönemde yatırımcıların güvenli limanı haline geldi.

ECILC, GENIL VE PASEU DA KAZANDIRANLAR ARASINDA

Ralli yalnızca üç hissede sınırlı kalmadı. Eczacıbaşı İlaç (ECILC) son 15 günde %20,69, Gen İlaç (GENIL) %13,30, Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) ise %12,28 oranında getiri sağladı. Bu hisselerdeki artış, özellikle defansif sektörlerin yeniden ön plana çıktığını gösteriyor.

PİYASADA RÜZGÂR DEĞİŞTİ Mİ?

Analistler, Borsa İstanbul’da son dönemde görülen toparlanmanın hem teknik hem de psikolojik desteklerle güçlendiğine dikkat çekiyor. Endekste 10.300 puan üzerindeki kapanışların sürdürülebilir olması halinde yükselişin devam edebileceği öngörülüyor.

Kısa vadede sert dalgalanmalar yaşansa da, işlem hacmi yüksek ve temeli güçlü hisselerde pozitif momentumun devamı bekleniyor.

