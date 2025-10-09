Son bir yılda yüzde 47’ye yakın değer kazanan paladyum, uzun süredir geçemediği direnç hattını bu kez güçlü işlem hacmiyle aşarak yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti. 2024 sonlarında 1.000 dolar seviyelerinde işlem gören değerli metal, bugün bin 484 dolar civarında fiyatlanıyor. Bu hareket, klasik bir tepki yükselişinden öte, teknik göstergelerin desteklediği yeni bir boğa trendinin başlangıcına işaret ediyor.

BİN 620 DOLAR EŞİĞİ GÜÇLÜ HACİMLE AŞILDI

Paladyumda kritik seviye olarak takip edilen bin 620 dolar direnci, son haftalarda artan işlem hacmiyle birlikte yukarı kırıldı. bin 350 dolar üzerindeki konsolidasyonun ardından gelen bu hamle, teknik anlamda trend dönüşünü teyit etti. RSI göstergesi 72 seviyesine yükselmiş olsa da bu, güçlü trendlerde bir tepe sinyali değil, momentumun devamına işaret eden bir veri olarak değerlendiriliyor. Analistler, bin 832 dolar üzerindeki haftalık kapanışların ardından fiyatın 2 bin 105 ve 2 bin 340 dolar seviyelerine kadar genişleyebileceği görüşünde.

ANALİSTLERDEN NET MESAJ: "TREND DÖNÜŞÜ ONAYLANDI"

Piyasa analistlerine göre paladyumun son kırılımı, klasik bir düzeltme hareketinden çok daha fazlası. Hacim destekli kırılım, boğa piyasasının yeniden güç kazandığını gösteriyor. Global Metals Research raporunda yer alan değerlendirmede, “Bu artık klasik bir düzeltme değil, trend dönüşü onayıdır. Hacim bu kadar güçlü destekliyorsa 2 bin 300 dolar seviyesi çok uzak değil.” ifadeleri kullanıldı. Uzmanlar, mevcut seviyelerden bakıldığında fiyatın yüzde 55 ila 70 aralığında ek getiri potansiyeli taşıdığını belirtiyor.

ARZ DARALMASI VE JEOPOLİTİK ETKİLER YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR

Teknik verilerin yanında, temel tarafta da güçlü bir tablo mevcut. Rusya küresel arzın yüzde 40’ından fazlasını sağlarken, devam eden jeopolitik gerilimler tedarik zincirini zorluyor. Bu durum, özellikle sanayi üretiminde kullanılan paladyumun fiyatını yukarı taşıyor. Ayrıca hibrit araç üretiminin artması, karbon salım düzenlemelerinin sıkılaşması ve değerli metallere yönelen fon akışları da fiyatların destek bulduğu alanlar arasında.

KISA VADELİ DÜZELTMELER ALIM FIRSATI OLABİLİR

Yatırımcılar için önemli olan nokta, olası düzeltme hareketlerinin trendi bozacak bir yapıda olmaması. Bin 350–bin 420 dolar bandı güçlü destek olarak izleniyor. Fiyat bu bölge üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimi korunacak. Bu aralık, kısa vadede kâr realizasyonu görülse bile, orta vadeli yatırımcılar için yeni pozisyon fırsatı oluşturabilir.

2 BİN 300 DOLAR HEDEFİ MASADA

Paladyum, son bir yılda yatırımcısına yüzde 45’in üzerinde getiri sağladı ve teknik görünüm bu ivmenin devam edebileceğini gösteriyor. Bin 620 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece piyasanın yönü yukarı. Bin 832 dolar üzeri kapanışlar, fiyatın 2 bin 300 dolar bandına taşınması için yeterli zemini oluşturabilir. Hem teknik hem de temel dinamikler, paladyumda yeni bir yükseliş döngüsünün başladığını işaret ediyor.

