Yapay zekâ çip savaşları kızışıyor, sahnede artık sadece Nvidia yok. Son haftalarda dikkatleri üzerine çeken teknoloji devi Advanced Micro Devices (AMD), yalnızca bir ay içinde yüzde 55’lik devasa bir yükseliş kaydederek yatırım dünyasının göz bebeği haline geldi. 160 dolar seviyelerinden 235 doların üzerine çıkan hisse, Nasdaq’ta son dönemlerin en hızlı yükselişini sergiledi. Üstelik bu artış, yalnızca spekülatif bir ralli değil; sağlam temellere dayalı bir büyümenin yansıması olarak görülüyor.

YAPAY ZEKÂ YARIŞI KIZIŞTI: AMD, NVİDİA’YA RAKİP OLMANIN ÖTESİNE GEÇTİ

AMD’yi bu kadar güçlü yapan en önemli unsur, yapay zekâ devriminde oynadığı rol. Nvidia’nın yıllardır egemen olduğu GPU pazarında artık dişli bir rakip var. AMD’nin tanıttığı MI325X serisi yapay zekâ işlemcileri, yüksek performanslı veri merkezleri ve büyük dil modelleri için optimize edildi. Bu da kurumsal tarafta devasa bir talep yarattı.

Microsoft, Meta, Oracle gibi teknoloji devlerinin AMD tabanlı çözümlere yönelmesiyle birlikte, şirket artık “alternatif üretici” değil, yapay zekâ ekonomisinin bel kemiği olarak görülüyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ TEKNOLOJİ HİSSELERİNİ UÇURDU

ABD’de faiz indirimi sürecine yaklaşılması, teknoloji hisselerinde yeniden canlanmayı tetikledi. Sermaye akışı Nasdaq tarafına yönelirken, yatırımcıların risk iştahı da yükseldi. Özellikle yapay zekâ, çip ve veri işleme sektörleri “yeni dönemin petrolü” olarak tanımlanıyor. AMD, bu değişimden maksimum fayda sağlayan şirketlerden biri haline geldi.

Şirketin TSMC ile üretim iş birliğini genişletmesi, yazılım ekosistemini güçlendirmesi ve mimari inovasyona yatırım yapması, uzun vadede onu rakiplerinden ayırıyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM: 244 DOLAR DİRENCİ KRİTİK, 300 DOLAR HEDEFİ MASADA

Teknik analizde AMD hissesi yükselen kanalın üst bandına dayanmış durumda. 244 dolar seviyesi güçlü bir direnç olarak öne çıkıyor. Kısa vadede bu noktadan bir düzeltme bekleniyor; ancak genel eğilim yukarı yönlü.

Grafikteki çanak formasyonu tamamlanmak üzere. Eğer hisse 250 doların üzerinde kalıcılık sağlarsa, teknik olarak hedef 300 dolar bandına kadar genişliyor.

RSI göstergesi 70 seviyesine yaklaşarak aşırı alım bölgesine sinyal verse de, güçlü trendlere özgü şekilde bu sinyal “soluklanma” evresine işaret ediyor.

VERİ MERKEZİ GELİRLERİ PATLADI, RAKAMLAR HİKÂYEYİ GÜÇLENDİRİYOR

AMD’nin bilanço verileri bu yükselişi destekliyor. Şirket, son çeyrekte veri merkezi gelirlerini bir önceki döneme göre yüzde 42 artırarak dikkat çekti. Bu, yatırımcılara yalnızca gelecek vaat eden bir hikâye değil, somut büyüme verileri sunuyor.

Ayrıca PC pazarında da toparlanma sinyalleri görülüyor. Pandemi sonrası düşen çip talebi yeniden canlanırken, AMD bu fırsatı agresif şekilde değerlendiriyor.

ANALİSTLER DE HEDEFLERİ YÜKSELTTİ: 280–300 DOLAR BANDI GÜNDEMDE

Morgan Stanley, Bank of America ve Citi gibi dev yatırım bankaları, AMD için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti. Ortalama beklenti 280 ila 300 dolar arasında.

Yapay zekâ sunucularında kullanılan AMD Instinct serisinin satışları, önümüzdeki çeyreklerde gelir patlaması yaratabilir. Nvidia’nın yüksek fiyatlı çözümlerine kıyasla AMD’nin maliyet/performans dengesini koruyan stratejisi, rekabet gücünü artırıyor.

YAPAY ZEKA ÇAĞININ YENİ LİDERİ Mİ GELİYOR?

AMD, artık sadece donanım üreten bir şirket değil. Yapay zekâ çağının en kritik altyapı taşlarından birini inşa ediyor. Ar-Ge harcamalarını yüzde 18 oranında artırarak inovasyon odağını büyüten şirket, 2026 yılına kadar global çip pazarından trilyon dolarlık büyümeden pay alma hedefiyle ilerliyor.

Bu tablo, yatırımcılara göre AMD’yi uzun vadede “geleceğin en stratejik teknoloji hisseleri” arasına yerleştiriyor.

KISA VADELİ DÜZELTME, UZUN VADELİ BÜYÜK POTANSİYEL

Kısa vadede 244 dolar civarından küçük bir düzeltme gelse de, AMD’nin yükseliş trendi bozulmuş değil. Teknik görünüm ve bilanço birleştiğinde, çanak formasyonunun katlanmasıyla yeni zirveler olası görünüyor.

Analistlerin ifadesiyle AMD, sadece 2025’in değil, önümüzdeki beş yılın da en çok konuşulan teknoloji hisselerinden biri olma yolunda.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir