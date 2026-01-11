Çin, yerli doğal gaz üretimini beklenenden çok daha hızlı artırıyor. Özellikle kaya gazı üretimindeki yükseliş, ülkenin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına olan ihtiyacını azaltıyor. Bu gelişme, küresel LNG piyasasında talep beklentilerinin aşağı çekilmesine neden oldu.

ÇİN’İN YERLİ GAZ HAMLESİ HIZ KAZANDI

Son veriler, Çin’in LNG ithalatının geçen yıl son altı yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösteriyor. Uzmanlara göre bunun en önemli nedeni, Çin’in kendi doğal gaz üretiminde yakaladığı güçlü artış.

Kasım ayında Çin’in doğal gaz üretimi yıllık bazda yüzde 7’nin üzerinde artarak 22 milyar metreküpü aştı. Analist tahminlerine göre ülkenin toplam üretimi 2025’te 263 milyar metreküpe, 2026’da ise yaklaşık 279 milyar metreküpe çıkabilir.

Çin’in özellikle kaya gazı tarafında attığı adımlar, LNG talebini doğrudan etkiliyor. Artan yerli üretim sayesinde Çin, daha az LNG ithal ediyor. Piyasa takip şirketi Kpler’e göre, kaya gazı üretimindeki artış 2026 yılında Çin’in LNG talebini yaklaşık 600 bin ton azaltabilir.

KÜRESEL LNG PİYASASI İÇİN RİSK BÜYÜYOR

Çin’den gelecek daha zayıf LNG talebi, özellikle ABD ve Katar’dan devreye girmesi beklenen yeni LNG projeleriyle birlikte küresel piyasada arz fazlası riskini artırıyor. Bu durum, önümüzdeki dönemde LNG fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.

ABD’DEN UZAKLAŞIP RUSYA’YA YAKLAŞIYOR

Öte yandan Çin, ticari ve jeopolitik nedenlerle ABD’den LNG alımını büyük ölçüde durdurmuş durumda. Bunun yerine Rusya’dan hem boru hattı gazı hem de LNG tedariki artıyor. Bu eğilim, Çin’in LNG ithalatına olan ihtiyacını daha da azaltabilecek bir unsur olarak görülüyor.