S&P 500 endeksi haftayı rekorla kapatırken, Teradyne, Western Digital ve C.H. Robinson hisseleri adeta uçuşa geçti. Yatırımcısına bir haftada servet kazandıran bu hisseler, yapay zekâ ve lojistik sektörlerindeki canlanmayla öne çıktı.

BORSADA ŞOV HAFTASI

ABD borsalarında geçen hafta tam anlamıyla “şov haftası” yaşandı. S&P 500 endeksi tarihinde ilk kez 6.800 puanı aşarken, teknoloji ve lojistik hisselerinde dikkat çekici yükselişler görüldü. Özellikle Teradyne (TER), Western Digital (WDC) ve C.H. Robinson (CHRW) hisseleri yatırımcısına bir haftada adeta servet kazandırdı.

YAPAY ZEKÂ ETKİSİYLE TERADYNE UÇUŞTA

Haftanın en çok kazandıran hissesi Teradyne oldu. Şirketin hisse değeri sadece yedi günde %23,6 yükseldi. Yapay zekâ çiplerinin test süreçlerinde kullanılan sistemleri üreten Teradyne, AI yatırımlarının hızla artmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Nvidia ve AMD gibi devlerin üretim kapasitelerini artırması, Teradyne’in robotik otomasyon ve yarı iletken test ürünlerine talebi patlattı. Şirket, yılın son çeyreğine girerken yatırımcıların gözdesi haline geldi.

WESTERN DİGİTAL: VERİ DEPOLAMANIN YILDIZI

Veri depolama çözümleri üreten Western Digital (WDC), haftayı %18,8 kazançla kapattı. Şirket, yapay zekâ destekli veri talebinin artmasıyla beraber güçlü bir toparlanma sinyali verdi. Ayrıca Japon çip üreticisi Kioxia ile olası birleşme beklentileri yeniden gündeme gelirken, WDC hisselerine spekülatif alımların arttığı görüldü. Bu gelişme, şirketi haftanın en çok konuşulan teknoloji hisselerinden biri yaptı.

ROBİNSON’DA TAŞIMACILIK RALLİSİ

Lojistik devi C.H. Robinson (CHRW) ise haftayı %19,8’lik yükselişle tamamladı. ABD’de taşımacılık maliyetlerinin dengelenmesi ve küresel ticaret hacmindeki toparlanma, şirketin kâr marjlarını olumlu etkiledi. Ayrıca Robinson’un son bilançosunda beklentilerin üzerinde gelen sonuçlar, yatırımcı güvenini artırdı. Lojistik sektörü, ekonomik yavaşlama endişelerine rağmen bu hafta güçlü bir sinyal verdi.

S&P 500 endeksi genelinde teknoloji, veri ve lojistik hisseleri öne çıkarken, yatırımcıların risk iştahı yeniden yükseldi. Piyasalarda yapay zekâ temalı hisselere olan ilgi, sadece büyük teknoloji devlerini değil, ekosistemdeki ikinci halka şirketleri de taşıyor. Bu tablo, ABD borsasında kısa vadede bir “mini boğa dönemi” yaşandığının göstergesi olarak yorumlanıyor.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR