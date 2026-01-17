Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Personel Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Hacı Ali Özel, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı.

HACI ALİ ÖZEL KİMDİR?

Hacı Ali Özel, 1969 yılında KONYA'nın Yunak ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) tarafından düzenlenen ve Avrupa Kamu Yönetimi Akreditasyon Birliği tarafından akredite edilen yüksek lisans programını bitirerek Kamu Yönetimi Uzmanı unvanını aldı.

Özel, Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Avrupa Birliği alanında düzenlenen programı başarıyla tamamlayarak Avrupa Birliği Uzmanı oldu.

Kamu yönetimi ve üst düzey bürokraside uzun yıllara dayanan bir kariyere sahip olan Hacı Ali Özel; Eti Bakır A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkan Yardımcılığı, Başbakanlık Daire Başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca 2017–2018 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

Akademik çalışmaları da bulunan Özel'in, "Memur Suçları ve Memurların Yargılanması" başlıklı bir tezi bulunurken; "Parasal Birlik ve Türkiye Ekonomisi" ile "Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye'nin Durumu" başlıklı araştırma ve incelemeleri de yayımlandı.

Evli ve üç çocuk babası olan Hacı Ali Özel, yayımlanan kararın ardından Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine resmen başladı.