Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde sağanak ve kar yağışı beklenirken, yeni haftada yağışlı hava tüm yurtta etkili olacak. Bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olacağı, doğu kesimlerde ise çığ riskinin sürdüğü bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre, bugün yurdun büyük bölümünde, yeni haftada ise tüm yurtta yağışlı hava etkili olacak.

Bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. MGM, yağışların Doğu Karadeniz'de öğleden önce, Marmara'da ise öğleden sonra yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.

Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde ise kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

MGM'nin değerlendirmelerine göre, yeni haftada yağışlı hava tüm yurtta etkili olacak.
Batı ve iç kesimlerde sağanak, doğu bölgelerde ise kar yağışı görülecek.

BUGÜN BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

İstanbul: 8 / 12 °C
Kırklareli: 5 / 11 °C
Denizli: 8 / 16 °C
İzmir: 11 / 18 °C
Adana: 6 / 18 °C
Ankara: 4 / 12 °C
Samsun: 8 / 12 °C
Erzurum: -2 / 4 °C
Malatya: 1 / 12 °C
Kars: -3 / 3 °C
Diyarbakır: 3 / 14 °C
Gaziantep: 2 / 14 °C

