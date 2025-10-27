Bu süreçte belirli şirketler yalnızca dolar bazında değil, güvenli liman kabul edilen altına karşı da kayda değer reel getiri sağlayarak yatırımcı nezdinde ayrışmayı başardı.

Geçtiğimiz hafta yatırımcıların karşısına çıkan tablo, küresel sermayenin risk almak için tekrar motive olduğunu gösteriyor.

Piyasada bir süredir hakim olan temkinli hava, özellikle güçlü bilanço hikayesi bulunan ve teknolojik dönüşümde öncü rol oynayan şirketlere yönelimle yerini daha iyimser bir beklentiye bıraktı.

ROBOTİK CERRAHİ LİDERİNİN ETKİLEYİCİ YÜKSELİŞİ

Bu haftanın en dikkat çekici performansı, tıbbi robot teknolojileriyle tanınan Intuitive Surgical tarafından ortaya konuldu.

Şirket hisseleri bir haftalık süreçte yüzde 25’i aşan yükseliş yaşayarak hem mevcut operasyonel gücünü hem de sağlık sektörünün teknolojiyle birleştiğinde nasıl bir değer üretebildiğini yatırımcılara bir kez daha gösterdi. Ameliyathanelerde hızla yayılan robot destekli cerrahi uygulamalarının sağladığı verimlilik, bu yükselişin temel izahı niteliğinde.

Yatırımcıların burada fiyatladığı yalnızca bugünün karlılığı değil; medikal teknolojinin gelecekte yaratacağı daha geniş pazar. Nitekim sektör analistleri, Intuitive Surgical gibi firmaların uzun vadede sağlık hizmetleri altyapısında vazgeçilmez olacağına işaret ediyor.

MEDYA SEKTÖRÜNDE BEKLENMEYEN BİR TOPARLANMA HİKÂYESİ

Warner Bros. Discovery, uzun süredir olumsuz beklentilerin gölgesinde kalan medya ve eğlence sektöründe kayda değer bir toparlanma sinyali verdi. Hisse fiyatı bir haftada yüzde 16’ya yakın değer artışı kaydederek, içerik stratejisinin ve dijital platform yatırımlarının yeniden piyasa güveni kazandığını gösterdi. Özellikle abonelik modellerinin güçlü performansı, şirketin gelecekte nakit akışı bakımından daha istikrarlı bir yapıya kavuşacağı beklentisini artırdı.

GÜVENLİK TEMALI YATIRIMLARIN YÜKSELİŞİ

Dünyada artan jeopolitik gerilimler ve siber tehditler, güvenlik teknolojilerine olan talebi canlı tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda Axon Enterprises, geliştirdiği güvenlik ekipmanları ve veri entegrasyon çözümleriyle geçen hafta yaklaşık yüzde 14’lük güçlü bir yükseliş elde etti.

Benzer şekilde siber güvenlik alanının önemli oyuncularından CrowdStrike, dijital savunma çözümlerine yönelik ihtiyaçların artmasıyla yüzde 10’un üzerinde kazanç sağlayarak yatırımcısına pozitif katkı sundu. Uzmanlara göre, bu alandaki şirketler önümüzdeki yıllarda yalnızca büyüme değil, aynı zamanda kamu ve özel sektör yatırımlarından daha yüksek pay alma potansiyeli taşıyor.

E-TİCARETİN DİRENÇLİ YAPISI YENİDEN FİYATLANIYOR

Pandemi sonrası normalleşme sürecinde yavaşlama işaretleri verse de Shopify geçtiğimiz haftayı çift haneli yükselişle kapatarak e-ticaretin hâlâ yüksek bir büyüme hikâyesi olduğunu hatırlattı.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital dönüşümüne yönelik artan ilgi, Shopify’ın gelecekteki gelire dönük beklentilerini desteklemeyi sürdürüyor.

ALTINA GÖRE REEL KAZANÇ: BU AYRINTI ÖNEMLİ

Ekonomik belirsizlik dönemlerinde genellikle gözler altına çevrilirken, bu hafta tablo tam tersini gösterdi. Ons altın fiyatının hafif gerilediği bir ortamda, NASDAQ’ın öne çıkan hisseleri yatırımcısına reel ve karşılaştırmalı üstün getiri sağladı. Bu durum, küresel fonların riskli varlıklara dönüş iştahının güçlendiğine dair önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Piyasa şu mesajı verdi:“Güvenliği değil, büyümeyi fiyatlıyorum.”

RALLİ KALICI MI, YOKSA KISA SÜRELİ BİR NEFES Mİ?

Her ne kadar son bir haftada güçlü performans izlenmiş olsa da, piyasanın kırılgan noktaları varlığını koruyor. Merkez bankalarının açıklamaları, makroekonomik veri akışı ve küresel jeopolitik riskler, fiyatlamalarda ani yön değişikliklerine neden olabilecek unsurlar.

Bunun yanı sıra hızlı yükselişlerin ardından kar realizasyonu olasılığı da profesyonel yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Uzmanlar, özellikle yapay zekâ ve güvenlik temelli şirketlerin uzun vadeli trendini güçlü bulmakla birlikte, kısa vadede volatilitenin devam edebileceğine dikkat çekiyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.