ABD piyasalarında Ekim sonu itibarıyla teknoloji, yarı iletken ve sağlık odaklı şirketler dolar bazlı güçlü yükseliş performanslarıyla dikkat çekiyor. S&P 500 endeksinde yer alan bazı şirketler, son bir ayda yüzde 20 ile yüzde 50’nin üzerinde değişen oranlarda yatırımcılarına kazanç sağladı. Özellikle yapay zeka altyapısı, veri merkezi ekipmanları ve biyoteknoloji hizmetleri öne çıktı.

ADVANCED MİCRO DEVİCES (AMD)

Yapay zeka çip talebindeki artış, hisse fiyatını son bir ayda güçlü şekilde yukarı taşıdı. Veri merkezi segmentindeki satış büyümesi, beklentilerin üzerinde.

MİCRON TECHNOLOGY (MU)

Yüksek kapasiteli bellek çözümlerine olan yoğun talep, şirketin dolar bazlı performansını destekledi. AI sistemlerinde kullanılan DRAM teknolojilerinin payı büyüyor.

CHARLES RIVER LABORATORIES (CRL)

İlaç ve biyoteknoloji sektörüne sunduğu Ar-Ge hizmetleri büyürken, yeni sözleşme hacimleri hisse üzerindeki pozitif fiyatlamayı sürdürüyor.

BIO-TECHNE CORP (TECH)

Biyolojik araştırma ürünlerinde artan talep, hissede volatil bir seyir olsa da bir aylık performansı pozitif bölgede tutuyor.

DELL TECHNOLOGİES (DELL)

Yapay zeka sunucu satışları ivmelenmeye devam ederken, yatırımcı ilgisi teknoloji tarafında Dell’i öne çıkarıyor.

J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES (JBHT)

Lojistik talebindeki toparlanma ve taşıma maliyetlerindeki dengelenme, hisseye son dönemde pozitif katkı sunuyor.

LAMB WESTON HOLDINGS (LW)

Gıda sektöründeki savunmacı pozisyonuyla öne çıkan şirket, tüketici talebinin istikrarlı seyri sayesinde dolar bazlı kazançlarını koruyor.

INTUITIVE SURGICAL (ISRG)

Robotik cerrahi sistemlerindeki satış artışı ve prosedür hacmindeki büyüme, hisse performansını güçlü tutuyor.

MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPWR)

Gelişmiş güç yönetimi çiplerine yönelik talepteki artış, şirketi çip üreticileri arasında pozitif ayrıştırdı.

LAM RESEARCH CORPORATION (LRCX)

Yarı iletken ekipmanları tarafında beklenenden daha hızlı toparlanma, hisseye güçlü bir ivme kazandırdı.

IQVIA HOLDINGS (IQV)

Sağlık veri analitiği ve klinik araştırma faaliyetleri, uzun vadeli sözleşme yapısı sayesinde istikrar gösteriyor.

THERMO FISHER SCIENTIFIC (TMO)

Laboratuvar ekipmanları ve bilimsel araştırma ürünlerine savaşmadan gelen talep, şirketi bir ay içinde pozitif bölgede tuttu.

WATERS CORPORATION (WAT)

Endüstriyel test ve analiz cihazlarına yönelik talep güçlü seyrini sürdürürken, hissede yukarı yönlü hareket devam ediyor.

DANAHER CORPORATION (DHR)

Bilimsel cihaz üreticisi Danaher, yaşam bilimleri tarafında yeniden canlanan yatırımların desteğini alıyor.

BUNGE LIMITED (BG)

Tarım emtialarındaki fiyat dalgalanmalarına rağmen operasyonel karlılığın korunması, stoklanan bir değer algısı oluşturuyor.

AGILENT TECHNOLOGIES (A)

Test ve ölçüm ekipmanlarında genişleyen müşteri portföyü, hisseyi son dönemde dolar bazında yukarı taşıdı.

Bu tabloya göre S&P 500’de teknoloji ve sağlık ağırlıklı şirketlerin son bir ayda yatırımcı ilgisinin odağında olduğu görülüyor. ABD’de hem yapay zeka yatırımları hem de ilaç ve biyoteknoloji alanındaki büyüme beklentileri, ilgili sektörlerin borsadaki fiyatlamalarını belirlemeye devam ediyor.

