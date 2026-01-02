The Boring Company, Las Vegas’taki yeraltı tünel sistemi Vegas Loop’u Harry Reid Uluslararası Havalimanı’na entegre ederek deneme seferlerine başladı. Yetkililer, bu aşamanın sistemin güvenilirliğini ölçmek amacıyla sınırlı koşullarda sunulduğunu bildirdi.

SINIRLI SAATLER VE TEK YÖNLÜ HİZMET

Pilot uygulama kapsamında hizmet şu an için belirli kurallara tabi olarak yürütülüyor:

Sefer Yönü: Araçlar şu aşamada yalnızca havalimanına varış yönünde (tek yönlü) hizmet veriyor.

Saat Aralığı: Havalimanına yolcu indirme işlemleri gün içinde 10.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılabiliyor.

Yolcu Alımı: Havalimanından şehir merkezine doğru yolcu alımı henüz başlamış değil.

12 DOLARLIK BİLET VE RESMİ ONAYLAR

Havalimanı yönetimi, projenin yasal zemine oturduğunu ve gerekli tüm onayların alındığını açıkladı. The Boring Company’ye sağlanan "Otomatik Araç Tanımlama" izni ile araçlar havalimanı sahasına giriş hakkı kazandı.

Ücretlendirme: Vegas Loop’un biletleme sistemi üzerinden satışa sunulan tek yönlü havalimanı sefer bedeli 12 dolar olarak belirlendi.

Teknik Gereklilik: Sistemin tam kapasiteye geçebilmesi için tüm araçlara özel transponder (tanımlayıcı) cihazlarının takılması gerekiyor.

GEÇİCİ ÇÖZÜM: GÜZERGÂHIN BİR KISMI YER ÜSTÜNDEN

Mevcut hattın en dikkat çekici özelliği, tünellerin henüz havalimanının tam altına ulaşmamış olmasıdır. Bu nedenle:

Araçlar belirli bir noktadan sonra yeraltından çıkarak şehir içi yolları kullanıyor.

Mevzuat gereği, her hattın mutlaka tünel içermesi şart koşulurken, yer üstünden kat edilen mesafe sefer başına en fazla 6 kilometre ile sınırlandırılıyor.

The Boring Company yetkilileri, bu karma modelin tünel çalışmaları tamamlanana kadar geçici bir çözüm olarak kalacağını ifade etti.