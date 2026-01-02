Borsa İstanbul, takas süresine ilişkin önemli bir değişiklik için test sürecini başlatıyor. Borsa İstanbul’un 29 Ağustos’ta yaptığı duyuru kapsamında, 5 Ocak Pazartesi gününden itibaren T+1 takas uygulamasına yönelik deneme (test) süreci başlayacak.

T+1 Ne Anlama Geliyor?

Mevcut uygulamada hisse senedi işlemlerinde takas süresi T+2 olarak uygulanıyor. Yani yatırımcı, hisse sattığında elde ettiği nakdi iki iş günü sonra hesabında görebiliyor. T+1 sisteminde ise bu süre bir iş gününe düşüyor. Böylece satış işlemi yapan yatırımcılar, nakitlerine daha kısa sürede ulaşabilecek.

Test Süreci Nasıl İşleyecek?

5 Ocak itibarıyla başlayacak test süreci, sistemin işleyişini ve olası teknik etkilerini gözlemlemek amacıyla yürütülecek. Bu süreçte:

Takas altyapısının uyumu,

Aracı kurum sistemlerinin entegrasyonu,

İşlem sonrası süreçlerin sorunsuz çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek.

Test sürecinin tamamlanmasının ardından, T+1 uygulamasının kalıcı hale getirilip getirilmeyeceğine ilişkin değerlendirme yapılması bekleniyor.

Yatırımcıyı Ne Bekliyor?



T+1 uygulamasıyla birlikte:

Hisse satışından elde edilen nakit daha erken kullanılabilecek,

Likidite akışı hızlanacak, İşlem sonrası bekleme süresi kısalacak.

Ancak test süreci boyunca mevcut uygulamalar geçerli olmaya devam edecek ve yatırımcıların aracı kurumlarından yapılacak bilgilendirmeleri yakından takip etmeleri önem taşıyor.

Borsa İstanbul’un başlattığı bu test süreci, piyasa altyapısında daha hızlı ve etkin bir takas sistemine geçiş açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.