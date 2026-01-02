Yeni yıl, milyonlarca küçük esnaf ve işsiz vatandaş için sağlık hizmetlerine erişim kriziyle başladı.

Geçmiş yıllarda prim borcu olsa dahi vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan geçici düzenlemenin süresi 1 Ocak 2026 itibarıyla doldu.

Yeni bir uzatma kararı yayımlanmadığı için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemleri, borçlu vatandaşlara hastanelerde "provizyon" (onay) vermeyi durdurdu.

GELENEKSEL "YIL SONU UZATMASI" BU KEZ GELMEDİ

Önceki yıllarda, prim borcu bulunan Bağ-Kur'lular ve Genel Sağlık Sigortalıları (GSS) için yıl sonlarında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sağlık hizmeti hakkı bir yıl daha uzatılıyordu.

2025 yılı boyunca geçerli olan son düzenleme, ilaçların ücretli alınması şartıyla da olsa muayene imkanı tanıyordu. Ancak 2026 yılı için beklenen kararname henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı.

AİLELER DE KAPSAM DIŞINDA

Halktv.com.tr yazarı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci’nin gündeme taşıdığı bu durum, sadece borçlu vatandaşı değil, "bakmakla yükümlü olduğu" eş ve çocuklarını da vuruyor.

Yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle primlerini ödemekte güçlük çeken küçük esnaf ve işsiz kalan vatandaşlar, sistemin tamamen dışına itilmiş durumda. Uzmanlar, düzenleme yapılmazsa hastane kapılarında geri çevrilen hasta sayısının hızla artacağı uyarısında bulunuyor.

"PARA YOKSA TEDAVİ DE YOK" TEHLİKESİ

Mevcut durumda bir değişiklik olmazsa tablo oldukça karanlık:

• Muayene Yok: Devlet ve üniversite hastanelerinde muayene kaydı açılamayacak.

• İlaç Yok: Reçete yazılsa dahi eczane sistemleri onay vermeyeceği için ilaçlar ücretli alınmak zorunda kalınacak.

Sosyal güvenlik sisteminin temel direği olan "erişilebilirlik" ilkesinin zarar gördüğünü belirten uzmanlar, sağlık hizmetinin sadece parası olana sunulan bir yapıya dönüşme riskine dikkat çekiyor.

Gözler şimdi, hastane kapılarında yaşanan bu kaosu sonlandıracak acil bir düzenleme için Ankara'dan gelecek habere çevrildi.