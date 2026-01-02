Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yabancı plakalı araçların geçiş ihlallerine yönelik denetim ağını genişletti. KGM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre 2022 yılında devlet tarafından işletilen otoyollarla başlayan "gümrükte tahsilat" uygulaması, artık özel sektör tarafından işletilen (yap-işlet-devret) projeleri de kapsayacak.

Bu kararla birlikte; Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ve özel otoyollar gibi KÖİ projelerinden geçiş yapıp ücretini ödemeyen yabancı plakalı araçlar, gümrük kapılarında durdurularak borç tahsilatı yapılacak.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Yeni düzenlemeyle birlikte, Türkiye sınırları içerisindeki tüm ücretli yollar entegre bir denetim sistemine dahil edildi. Süreç şöyle işleyecek:

• HGS Temini: Yabancı plakalı araç sürücülerinin, Türkiye'ye girişlerinde gümrük kapılarından HGS kartı temin etmeleri tavsiye ediliyor.

• Ödeme Kanalları: Ödemeler gişelerden, 'kgm.gov.tr' adresindeki "İhlalli Geçiş Sorgulama ve Ödeme" ekranından veya ilgili otoyol işletmesinin web sitesinden plaka bilgisiyle yapılabilecek.

• Çıkış Engeli: Eğer geçiş ücreti ödenmemişse, araç Türkiye'den çıkış yapmak üzereyken gümrük kapısında sistem uyarısı verecek ve ödeme yapılmadan çıkışa izin verilmeyecek.

KADEMELİ CEZA TARİFESİ UYGULANACAK

KGM, ödemelerin gecikmesi durumunda uygulanacak cezai yaptırımları da netleştirdi. Sürücüleri mağdur olmamaları için şu sürelere dikkat etmeleri gerekiyor:

• İlk 15 Gün: Geçiş ücreti cezasız olarak ödenebilir.

• 15 - 45 Gün Arası: Geçiş ücretine ek olarak 1 kat ceza uygulanır.

• 45 Günden Fazla: Geçiş ücretine ek olarak 4 kat ceza uygulanır.

Yetkililer, sorunsuz bir seyahat ve sınır kapılarında zaman kaybı yaşanmaması için sürücülerin çıkış yapmadan önce geçiş bakiyelerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.