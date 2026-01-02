Gelişmekte olan ülkelerin (EM) para birimleri, ABD doları karşısındaki performanslarıyla her yıl yakından izleniyor. Son on yıla yayılan veriler, listenin üst sıralarında yer alan para birimlerinin büyük ölçüde değişmediğini gösteriyor. Arjantin ve Türkiye, 2016’dan bu yana birçok yılda dolar karşısında en fazla değer kaybeden ülkeler arasında öne çıktı.

YILLARA GÖRE GÖRÜNÜM

2016–2019: Arjantin ve Türkiye, dolar karşısında en zayıf performans gösteren iki para birimi olarak listelendi.

2020: Arjantin ilk sırada yer alırken, Brezilya ve Türkiye takip etti.

2021: Türkiye ilk sıraya yükselirken, Arjantin ikinci sırada yer aldı.

2022–2023: Arjantin ve Türkiye yeniden listenin üst sıralarında konumlandı.

2024: Arjantin ilk sırada, Brezilya ikinci sırada yer aldı.

2025 GÜNCEL VERİLER

2025 yılı itibarıyla açıklanan verilere göre:

Arjantin: Yaklaşık yüzde 29 değer kaybı

Türkiye: Yaklaşık yüzde 18 değer kaybı

Veriler, doların küresel ölçekte güçlü seyrini koruduğu dönemlerde bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinin daha zayıf performans gösterebildiğini ortaya koyuyor. Yıllara yayılan tablo, performans sıralamalarında büyük değişimler yaşanmadığını ve benzer ülkelerin öne çıktığını gösteriyor.