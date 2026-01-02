2016–2025 dönemine bakıldığında, ABD doları karşısında en zayıf performans gösteren gelişmekte olan ülke para birimleri listesinde tablo büyük ölçüde değişmedi. Son veriler, 2025 yılında da Arjantin ve Türkiye’nin dolar karşısında en fazla değer kaybı yaşayan para birimleri arasında üst sıralarda yer aldığını ortaya koyuyor.
Gelişmekte olan ülkelerin (EM) para birimleri, ABD doları karşısındaki performanslarıyla her yıl yakından izleniyor. Son on yıla yayılan veriler, listenin üst sıralarında yer alan para birimlerinin büyük ölçüde değişmediğini gösteriyor. Arjantin ve Türkiye, 2016’dan bu yana birçok yılda dolar karşısında en fazla değer kaybeden ülkeler arasında öne çıktı.
YILLARA GÖRE GÖRÜNÜM
2016–2019: Arjantin ve Türkiye, dolar karşısında en zayıf performans gösteren iki para birimi olarak listelendi.
2020: Arjantin ilk sırada yer alırken, Brezilya ve Türkiye takip etti.
2021: Türkiye ilk sıraya yükselirken, Arjantin ikinci sırada yer aldı.
2022–2023: Arjantin ve Türkiye yeniden listenin üst sıralarında konumlandı.
2024: Arjantin ilk sırada, Brezilya ikinci sırada yer aldı.
2025 GÜNCEL VERİLER
2025 yılı itibarıyla açıklanan verilere göre:
Arjantin: Yaklaşık yüzde 29 değer kaybı
Türkiye: Yaklaşık yüzde 18 değer kaybı
Veriler, doların küresel ölçekte güçlü seyrini koruduğu dönemlerde bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinin daha zayıf performans gösterebildiğini ortaya koyuyor. Yıllara yayılan tablo, performans sıralamalarında büyük değişimler yaşanmadığını ve benzer ülkelerin öne çıktığını gösteriyor.