Küresel piyasalar hareketli bir yılı geride bırakırken, uluslararası yatırım bankaları ve fon yöneticileri 2026 yılı projeksiyonlarını yatırımcılarla paylaşıyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği ve doların zayıflayacağı beklentisi, ibreyi yeniden gelişmekte olan ülkelere çevirdi. Bu tablodan en olumlu etkilenen varlıkların başında ise TL geliyor.

AMUNDİ: "EN İYİ RİSK-GETİRİ DENGESİ TL'DE"

Avrupa’nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi SA, Türkiye piyasalarına duyduğu güveni yineledi. Şirketin Gelişmekte Olan Piyasalar Sabit Getirili Menkul Kıymetler Başkanı Sergey Strigo, Türkiye'deki tüm varlık sınıflarında pozisyon aldıklarını belirterek şu çarpıcı tespiti yaptı:

"Şu anda en iyi risk-getiri dengesinin Türk Lirası’nda olduğuna inanıyoruz. Türk Lirası carry trade işlemleri (düşük faizli para biriminden borçlanıp yüksek faizli para birimine yatırım yapmak), yerel tahvillerden daha iyi performans göstermeye aday."

Yapılan hesaplamalara göre, 2025 yılında dolarla borçlanıp TL varlıklara yatırım yapan yatırımcılar yüzde 17 oranında getiri sağladı.

MORGAN STANLEY: "KONTROLLÜ DEĞER KAYBI CAZİP"

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley de TL'nin cazibesini koruduğu görüşünde. BANKA, TCMB'nin "aylık yüzde 1 ila 1,25 oranında kontrollü değer kaybı" politikasını sürdürmesini bekliyor.

Bu durumun carry trade getirilerini desteklediğini belirten banka, portföylerindeki "kısa dolar/TL" (TL lehine) pozisyonlarını koruduklarını açıkladı.

2026 İÇİN FAİZ İNDİRİMİ SENARYOLARI

Yabancı kurumlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yılındaki faiz patikasına dair tahminlerini de netleştirdi. Enflasyondaki düşüşle birlikte faiz indirimlerinin hızlanması bekleniyor.

• Morgan Stanley: Politika faizinin 2026 sonunda yüzde 26,50, 2027 sonunda ise yüzde 20,50 seviyesine inmesini öngörüyor.

• Societe Generale: Bankanın CEEMEA Baş Stratejisti Marek Drimal, TCMB'den daha agresif bir indirim bekliyor. Tahmine göre; 2026'nın ilk 4 toplantısında 150'şer baz puan, Haziran-Temmuz aylarında 250'şer baz puan ve devamında yine 150'şer baz puanlık indirimlerle yıl sonu faizi yüzde 24 olacak.

KÜRESEL GÖRÜNÜM: GOLDMAN SACHS "BOĞA" DİYOR

Sadece Türkiye değil, küresel hisse senetleri için de iyimser bir hava hakim. Goldman Sachs, 2026 yılında daha geniş tabanlı bir boğa piyasası bekliyor.

Kurum, ABD doları cinsinden hisse senetlerinde (temettüler dahil) yüzde 15 getiri öngörürken, bu artışın şirket kârlılıklarındaki büyümeden kaynaklanacağını vurguluyor.