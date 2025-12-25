Big Medya Teknoloji (BIGTK), bedelli sermaye artırımı kararı sonrası borsada fırtına estirmeye devam ediyor. Yatırımcısına kısa sürede büyük kazanç sağlayan hisse, bugün de tavana kilitlenerek gövde gösterisi yaptı.

TAVANDA ALICI KUYRUĞU

Bugünkü işlem verilerine göre BIGTK, yüzde 10,00 yükselişle 382,25 TL seviyesinden günü kapattı. Derinlik ekranına yansıyan bilgilere göre, tavan fiyatta bekleyen yaklaşık 100 bin lot alıcı, hisseye olan ilginin ne kadar güçlü olduğunu kanıtlıyor.

BULLS YATIRIM TAHTAYI DOMİNE ETTİ

Aracı kurum dağılımı incelendiğinde, alımların büyük bir kısmının kurumsal taraftan geldiği görülüyor:

Bulls Yatırım: 336.980 adet net alım ve yüzde 71,64 pay ile listenin başında yer alıyor. GEDIK Yatırım: Yüzde 13,87 pay ile alım tarafındaki ikinci güçlü kurum oldu.

SERMAYE ARTIRIMI NE DURUMDA?

Şirket, 19,5 milyon TL olan sermayesini yaklaşık yüzde 73 oranında artırarak 33,8 milyon TL seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Bu nakit girişi, şirketin birleşme süreçlerini finanse etmek ve mali yapısını güçlendirmek için kullanılacak.

Yatırımcılar, bedelli sermaye artırımından gelecek kaynağın şirketi daha da büyüteceği beklentisiyle alımlarına hız kesmeden devam ediyor.