Starbucks, Türkiye'de ürün fiyatlarına ortalama yüzde 30 zam yaptı. Yeni fiyatlar mağazalarda uygulanmaya başlanırken, artış oranı tüketicilerin tepkisini çekti. Starbucks fiyatlarını en son Haziran 2025'te yaklaşık yüzde 15 oranında artırmıştı.

İŞTE STARBUCKS 2026 ZAMLI KAHVE FİYATLARI

Yapılan son zamla birlikte zincirdeki en ucuz içecek olan küçük boy filtre kahve 110 TL'den 145 TL'ye, orta boy Americano ise 120 TL'den 150 TL'ye yükseldi. Popüler ürünlerde de benzer artışlar görüldü. Cappuccino fiyatı 175 TL, cortado 180 TL, sıcak çikolata 210 TL, white chocolate mocha ise 220 TL oldu.

ÇAY FİYATI 75 TL OLDU

Zamdan yalnızca kahveler değil, çay da etkilendi. Starbucks mağazalarında Türk çayı fiyatı 75 TL'ye çıkarıldı.