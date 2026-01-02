Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Milli Emlak Genel Tebliği ile Türkiye genelindeki kamu konutlarının 2026 yılı boyunca geçerli olacak kira tarifesi netleşti. Tebliğ, konutun yapı türüne, ısınma durumuna ve sunulan ek hizmetlere göre farklı fiyatlandırmalar öngörüyor.

METREKARE BAŞINA KİRA BEDELLERİ

Yeni düzenlemeyle birlikte konut tiplerine göre ödenecek aylık metrekare birim fiyatları şu şekilde sıralandı:

Kaloriferli Konutlar: 20,97 TL

Kalorifersiz Konutlar: 15,99 TL

Kerpiç, Ahşap ve Bağdadi Konutlar: 10,23 TL

EK HİZMET VE SAYAÇ GİDERLERİ

Kira bedellerine ek olarak, konutun sunduğu imkanlara göre belirlenen ilave maliyetler de güncellendi:

Hizmet Personeli: Kapıcı veya kaloriferci hizmeti kurumca karşılanan konutlarda metrekare başına 2,46 TL ek ödeme alınacak.

Ayrılmayan Sayaçlar: Elektrik sayacı ayrı olmayan konutlarda metrekare başına 4,66 TL, su sayacı ayrı olmayanlarda 4,04 TL, her ikisinin de birleşik olduğu durumlarda ise 8,68 TL tahsil edilecek.

Su Kaynakları: Şehir şebekesi dışındaki su kaynaklarını (kuyu, artezyen vb.) kullanan konutlardan metrekare başına 2,17 TL alınacak.

ISINMA VE ORTAK ALAN GİDERLERİ

Yakıtı kurum tarafından karşılanan konutlarda uygulanacak kurallar da netleşti:

Yakıt Bedeli: Isı pay ölçer bulunmayan kaloriferli konutlarda metrekare başına 8,38 TL yakıt bedeli ödenecek.

Pay Ölçerli Konutlar: Cihaz takılı olan konutlarda tüketim oranına göre hesaplama yapılacak; ancak bu bedel yakıt birim bedelinin üç katını geçemeyecek.

Ortak Giderler: Aydınlatma, ortak su ve asansör gibi giderler kurumca karşılanıyorsa, ek olarak metrekare başına 0,98 TL ödeme yapılacak.

YÜRÜRLÜK TARİHİ 15 OCAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek olan bu yeni tarifeler, 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Kamu personeli, oturdukları konutun özelliklerine göre hesaplanan yeni bedelleri bu tarihten itibaren ödemeye başlayacak.

