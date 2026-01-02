Yeni yılla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş hesabı değişiyor. Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 31,07 olarak gerçekleşmesi, maaş artış oranlarındaki düğümü büyük ölçüde çözdü.

5 AYLIK VERİLERE GÖRE KİM, NE KADAR ALACAK?

Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri doğrultusunda şu anki tablo şöyle:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Yüzde 11,20 artış garantilendi.

Memur ve Memur Emeklileri: Yüzde 17,55 zam oranı şimdiden netleşti.

Aralık ayı enflasyon verisinin eklenmesiyle bu rakamlar yukarı yönlü revize edilecek. Ayrıca kamuoyunda gündem olan taban aylığa 1000 TL ilave artış beklentisi de dikkatle takip ediliyor.

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİNE GÖRE İKİ KRİTİK SENARYO

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, Merkez Bankası'nın revize ettiği enflasyon tahminleri ışığında olası zam oranlarını değerlendirdi. 11 aylık enflasyonun yüzde 29,74 olduğunu hatırlatan Zengin, Aralık ayı verilerine göre iki ana senaryonun öne çıktığını belirtti:

Senaryo: Enflasyon Yüzde 31 Olursa (Alt Sınır)

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: %12,28 zam.

Memur ve Memur Emeklisi: %18,70 zam.

Senaryo: Enflasyon Yüzde 33 Olursa (Üst Sınır)

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: %14,00 zam.

Memur ve Memur Emeklisi: %20,51 zam.

KESİN RAKAMLAR 5 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Memur ve emekli maaşları; toplu sözleşme şartları, enflasyon farkı ve SSK/Bağ-Kur için doğrudan 6 aylık enflasyon oranı baz alınarak hesaplanıyor. 5 Ocak Pazartesi günü saat 10:00’da TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonu, 2026 yılının ilk yarısında uygulanacak kesin maaş katsayılarını belirleyecek.

