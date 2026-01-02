Yeni yılla birlikte hayatın birçok alanına yansıyan fiyat artışları, otomobil sahipliği maliyetlerini de yukarı çekti.

2026 yılı için MTV oranlarının yüzde 18,95 artırılmasıyla birlikte, özellikle yüksek motor hacimli ve yaşı küçük araçların yıllık vergi yükü ciddi oranda ağırlaştı.

Bu durum, ikinci el piyasasında "düşük vergi, yüksek model" arayışını hızlandırdı.

TÜKETİCİNİN YENİ GÖZDESİ: "İKİNCİ VERGİ DİLİMİ"

Sektör temsilcilerine göre, otomobil almayı planlayan vatandaşlar artık sadece aracın fiyatına değil, yıllık MTV giderine de odaklanıyor.

Türkiye’de trafikteki araçların büyük çoğunluğunu oluşturan 1.6 motor altı araçlarda yeni tarife, tercihleri doğrudan etkiliyor:

• 1301-1600 cm³ arası 1-3 yaşındaki bir aracın vergisi 12.028 TL'ye çıkarken,

• 1300 cm³ altı ve 4-6 yaş bandındaki (ikinci vergi dilimi) bir aracın vergisi 4.807 TL seviyesinde kalıyor.

Galericiler, aradaki bu makasın tüketicileri 1-3 yaş grubu yerine, fiyat avantajı da sunan 2021-2023 model (4-6 yaş aralığı) araçlara yönelttiğini belirtiyor. Özellikle 1.300 cm³ altı motor seçeneklerinin artması, bu kategoriyi piyasanın en hareketli alanı haline getirdi.

910 BİN TL’DEN BAŞLAYAN FIRSAT ARAÇLARI

Piyasadaki ilanlar baz alınarak yapılan analizde; yıllık vergisi 4.807 TL seviyesinde olan, ağır hasar kaydı bulunmayan, otomatik vitesli ve henüz 50 bin kilometreyi aşmamış modeller mercek altına alındı.

Hem yakıt hem de vergi cimrisi olarak bilinen, 910 bin TL ile 1 milyon 250 bin TL aralığında değişen fiyatlarıyla öne çıkan "MTV dostu 10 otomobil" listesi şöyle şekillendi:

• Kia Picanto 1.0 MPI (2022): 910.000 TL

• Dacia Sandero 1.0 Essential (2023): 985.000 TL

• Renault Clio 1.0 TCE Joy (2021): 1.025.000 TL

• Hyundai i10 1.2 MPI (2022): 1.040.000 TL

• Citroen C3 1.2 PureTech (2021): 1.050.000 TL

• Opel Corsa 1.2 T Edition (2022): 1.110.000 TL

• Peugeot 208 1.2 PureTech (2021): 1.140.000 TL

• Nissan Micra 1.0 Tekna (2021): 1.150.000 TL

• Hyundai i20 1.0 T-GDI (2021): 1.220.000 TL

• Volkswagen Polo 1.0 TSI (2021): 1.250.000 TL

Not: Fiyatlar, ilan sitelerinde yer alan düşük kilometreli ve ağır hasarsız başlangıç paketlerinin ortalaması alınarak belirlenmiştir.

(Türkiye Gazetesi)