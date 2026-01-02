Borsa İstanbul’da 2025 yılı kapanışı sert hareketlere sahne olurken, en dikkat çekici gelişmelerden biri Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) paylarında yaşandı.

Yılı taban fiyattan tamamlayan hissede satış baskısı konuşulurken, Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirim gönderildi.

2 Ocak 2026 tarihinde yapılan bildirime göre Pardus Portföy, kurucusu olduğu yatırım fonları üzerinden TEHOL hisselerinde yüklü miktarda azaltıma gitti.

BİR GÜNDE 72 MİLYON LOT SATILDI

Pardus Portföy tarafından KAP'a iletilen bilgilere göre satış işlemi 31 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşti.

Kurum, tek bir işlem gününde portföyünde bulunan toplam 72.008.782 adet TEHOL hissesinin satışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

PAYLAR KRİTİK EŞİĞİN ALTINDA

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği gereğince yapılan açıklamada, bu satışın şirketin ortaklık yapısında önemli bir değişikliğe yol açtığı belirtildi.

İşlem öncesinde şirketteki ağırlığı yüzde 5'in üzerinde olan Pardus Portföy fonlarının payı, bu satışla birlikte sert bir düşüş yaşadı. Güncel durumda Pardus Portföy'ün TEHOL sermayesindeki toplam payı yüzde 5 sınırının altına gerileyerek yüzde 2,210 seviyesine indi.

Özetle İşlemin Detayları:

• İşlem Tarihi: 31 Aralık 2025

• Satılan Miktar: 72.008.782 Lot

• Kalan Pay Oranı: Yüzde 2,210

• Bildirim Tarihi: 2 Ocak 2026

Piyasa uzmanları, yılın son günü gerçekleşen bu agresif fon çıkışının hisse fiyatındaki "taban" kapanışta belirleyici rol oynadığını belirtiyor. Yatırımcılar şimdi, azalan kurumsal sahiplik oranının önümüzdeki günlerde hisse performansına nasıl yansıyacağını takip edecek.

