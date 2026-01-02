Türkiye enerji ve altın piyasasının önemli aktörlerinden Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) ve Enerya Enerji (ENERY), maden ruhsatı alımıyla ilgili yürüttükleri stratejik görüşmelerin sonuçsuz kaldığını bildirdi.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ: "DEVAM ETMEME KARARI ALINDI"

Şirketin ana ortağı konumundaki Enerya Enerji tarafından Çarşamba günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, değerlendirme sürecinin tamamlandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan değerlendirmeler neticesinde anılan maden ruhsatlarının satın alınmasına yönelik görüşmelere devam etmeme kararı alınmıştır."

GEÇEN YILDAN BU YANA SÜRÜYORDU

Söz konusu satın alma süreci, geçtiğimiz yılın ortalarında kamuoyuna duyurulmuştu. Ahlatcı Altın İşletmeleri; Koç Holding iştiraki olan Demir Export ile birlikte, Manuba Madencilik ve Meds Mine Madencilik şirketlerine ait dokuz adet maden ruhsatı için masadaydı. Ancak taraflar arasında nihai bir anlaşmaya varılamaması üzerine yaklaşık bir yıldır devam eden sürecin sonuna gelindiği bildirildi.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ ŞİRKETLERİN YENİ ROTASINDA

Ahlatcı Doğal Gaz ve Enerya Enerji bünyesinde değerlendirilmesi planlanan bu ruhsat alımlarının iptal edilmesiyle birlikte, şirketlerin madencilik alanındaki gelecek yatırımlarını nasıl şekillendireceği merak konusu oldu.

Kaynak: CNBC-e