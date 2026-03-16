Değerli metaller piyasası, geçen haftayı savunma pozisyonunda kapatırken yatırımcılar temkinli bir bekleyişe geçti.

Son dönemdeki agresif yükselişin ardından kâr satışları ve makroekonomik verilerin etkisiyle geri çekilen altın, ons başına 5.000 dolar seviyesindeki kritik desteği test ediyor.

Saat 10.40 itibarıyla 5 bin doların altında kayda geçen ons altın, 4.968 dolar seviyelerine kadar çekilme gördü.

Gram altın ise kritik 7 bin lira desteğinde kalma çabalarında. Ons altının 5 bin dolar desteğini kırdığı anlarda gram altın 7 bin 59 liraya kadar çekildi. Saat 10.40’da 7 bin 97 liradan kayda geçti.

EKONOMİK VERİLER "ZEHİRLİ KARIŞIMI" İŞARET EDİYOR

ABD’den gelen son GSYİH verileri, dördüncü çeyrekte büyümenin yüzde 0,7 gibi oldukça düşük bir seviyeye gerilediğini ortaya koydu.

Büyümenin durma noktasına gelmesine rağmen enflasyonun inatçı seyri, ekonomistler tarafından en korkulan senaryo olan "stagflasyon" (durgunluk içinde enflasyon) endişelerini yeniden alevlendirdi.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Altın fiyatlarındaki kısa vadeli konsolidasyonun arkasında iki temel neden yatıyor:

• Sıkı Para Politikası: Fed'in, ekonomik yavaşlamaya rağmen enflasyonu dizginlemek adına faiz oranlarını yüksek tutma zorunluluğu, getiri sağlamayan altının fırsat maliyetini artırıyor.

• Güçlü Dolar: Yüksek faiz beklentisiyle desteklenen ABD doları ve tahvil getirileri, metalin üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Öte yandan, ABD-İsrail-İran hattındaki gerilimler ve Ortadoğu’daki çatışmalar, piyasalardaki belirsizliği en üst seviyede tutmaya devam ediyor.

UZUN VADELİ PERSPEKTİF: DEVLER ALTINDAN VAZGEÇMİYOR

Kısa vadeli manşetler karamsar olsa da büyük kurumsal varlık yöneticileri bu geri çekilmeyi stratejik bir süreç olarak görüyor.

Küresel borç stokunun tarihi zirvelere ulaşması ve jeopolitik risklerin yapısal hale gelmesi, altını hisse senedi ve tahvillere karşı en güçlü çeşitlendirme aracı kılıyor.

Uzmanlar, mevcut zayıflığın temel göstergelerden ziyade "zamanlama" ile ilgili olduğunun altını çiziyor.

