Haftaya baskı altında başlayan altın, Orta Doğu’daki jeopolitik belirsizlikler ve ABD ekonomisinden gelen verilerle yön bulmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz haftayı değer kaybıyla kapatan ons altın, yeni haftanın ilk işlemlerinde kritik 5 bin dolar desteğinin altına sarkarak 4.968 dolara kadar geriledi.

Bu seviye, son bir ayın en düşük noktası olarak kayıtlara geçti.

İÇ PİYASA: GRAM ALTINDA 7.000 TL SENARYOSU

Küresel piyasadaki zayıflık, yurt içinde gram altın fiyatlarını da aşağı çekiyor.

16 Mart sabahı itibarıyla serbest piyasada görünüm şöyle şekillendi:

• Ekran Fiyatı (Gram): 7.110 TL

• Kapalıçarşı (Fiziki): 7.255 TL

• Çeyrek Altın: 11.830 TL

• Cumhuriyet Altını: 47.800 TL

ALTINI NE BASKILIYOR?

Sarı metaldeki düşüşün arkasında "üçlü bir kıskaç" bulunuyor:

• Doların Gücü: Dolar endeksinin 100 seviyesini aşarak son 4 ayın zirvesine yönelmesi.

• Tahvil Getirileri: ABD 2 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 3,70’in üzerine çıkmasıyla altını tutma maliyetinin artması.

• Petrol ve Enflasyon: Petrolün 100 doların üzerinde kalıcılaşması, FED’in faiz indirimi umutlarını zayıflatıyor.

KADEMELİ ALIM ZAMANI MI?

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, çarşamba günü açıklanacak FED faiz kararına dikkat çekerek yatırımcıları uyardı.

Eryılmaz, FED’in "şahin" bir duruş sergilemesi durumunda baskının artabileceğini belirterek şu stratejik seviyeleri paylaştı:

"Ons altında 4.900 - 5.000 dolar bandı uzun vadeli birikim için oldukça uygun. Gram tarafında ise 7.000 TL seviyesinin altına doğru yaşanacak sarkmalar, kademeli alım stratejisiyle değerlendirilebilir."

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜNDE

Piyasalar, FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaları kilitlenmiş durumda.

Faizlerin sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakılırken, Powell’ın enflasyona yönelik vereceği mesajlar altının kaderini belirleyecek.

(Türkiye Gazetesi)