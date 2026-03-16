Altın fiyatları kritik seviyelerde hareket ederken Bank of America'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. ABD'li yatırım bankası, jeopolitik risklerin azalması halinde ons altının 5 bin dolar seviyesinin altına gerileyebileceği iddiasında bulundu.

ONS ALTIN 5.000 DOLAR ETRAFINDA

16 Mart 2026 itibarıyla spot ons altın 4.995 – 5.020 dolar bandında işlem görüyor. Jeopolitik riskler ve güvenli liman talebi fiyatları yüksek tutarken, piyasalar Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından izliyor.

KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik görünümde öne çıkan seviyeler şöyle:

Destekler

4.980 dolar (kısa vadeli ilk destek)

4.920 dolar

4.850 dolar

4.750 dolar (ana trend desteği)

Dirençler

5.050 dolar

5.120 dolar

5.200 dolar

5.300 dolar (yeni zirve potansiyeli)

Analistlere göre özellikle 4.980 doların altına sarkılması, satış baskısını hızlandırabilir ve fiyatı önce 4.920 dolara, ardından 4.850 dolar bandına taşıyabilir.

“RİSK PRİMİ ÇÖZÜLÜRSE DÜZELTME KAÇINILMAZ”

Bank of America değerlendirmesinde, mevcut fiyatlamada önemli ölçüde jeopolitik risk primi bulunduğu belirtiliyor. ABD–İran hattında tansiyonun düşmesi halinde:

-Güvenli liman talebi azalabilir

-Dolar endeksi güçlenebilir

-Hisse senetlerine para akışı artabilir

Bu senaryoda ons altında hızlı bir kâr realizasyonu görülebileceği ifade ediliyor.

GRAM ALTIN TARAFI

Ons fiyatı ve kur etkisiyle birlikte Türkiye’de gram altın 7.100 TL civarında işlem görüyor. Olası bir küresel geri çekilmede gram fiyatı da kur sabit kalması halinde aşağı yönlü baskı hissedebilir.

Özetle, altın şu anda kritik eşikte. 5.000 dolar seviyesi hem psikolojik hem teknik açıdan önemli. Jeopolitik gelişmeler yönü belirleyecek ana unsur olmaya devam ediyor.