Ekonomik büyümenin öncü göstergeleri arasında yer alan imalat sanayi performansına ilişkin İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Aralık 2025 dönemi sonuçları yayımlandı.

Eşik değer olan 50,0'nin üzerindeki tüm seviyeler sektörde iyileşmeye işaret ederken, manşet PMI aralık ayında bu seviyenin altında kalmaya devam etti. Buna karşın endeks, kasım ayındaki 48,0 seviyesinden 48,9'a yükselerek aylık bazda üst üste ikinci kez artış kaydetti.

Bu görünüm, yılın son ayında imalat sektöründeki faaliyet koşullarında yaşanan bozulmanın son 12 ayın en sınırlı düzeyinde gerçekleştiğine işaret etti.

YENİ SİPARİŞLERDEKİ DARALMA HIZ KESTİ

Bazı firmalar müşteri talebinde iyileşme olduğunu bildirirken, yeni siparişlerdeki daralma kasım ayına kıyasla daha ılımlı seyretti. Yeni siparişlerdeki yavaşlama, Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyede kaydedildi.

Buna rağmen hem yurt içi hem de ihracat siparişlerinde daralma eğilimi devam etti. Yeni siparişlerdeki görünüme paralel olarak üretim de aralık ayında gerilemesini sürdürdü. Ancak üretimdeki düşüş, kasım ayına göre daha hafif gerçekleşti.

ÜRETİMDE 21 AY SONRA EN HAFİF GERİLEME

Üretimdeki düşüş aralık ayında üst üste 21'inci aya ulaşırken, son bir yılın en hafif daralması kaydedildi. Satın alma faaliyetleri ve istihdamda da düşüşler hız kesti.

İstihdamdaki daralma oldukça sınırlı kaldı ve Mart 2025'ten bu yana en düşük oranda gerçekleşti.

Aralık ayında hem girdi hem de nihai ürün stoklarında belirgin bir azalış yaşandı. Bir önceki anket döneminde yaklaşık son bir yılın en düşük hızına gerileyen girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları enflasyonu, 2025'in son ayında yeniden ivme kazandı.

Ham madde maliyetlerindeki artışa bağlı olarak girdi maliyetleri keskin bir şekilde yükselirken, imalatçılar satış fiyatlarını son sekiz ayın en yüksek oranında artırdı.

"2026'YA BELİRLİ BİR İVMEYLE GİRİLDİ"

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şu ifadeleri kullandı:

"İSO Türkiye İmalat PMI manşet endeksinin aralık ayında son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşması, imalat sektörünün 2026 yılına belirli bir ivmeyle girdiğine işaret ediyor. Önümüzdeki aylarda büyüme görülebileceğine dair umut verici bir tablo söz konusu."

Harker, bazı anket katılımcılarının 2025'in sonunda müşteri talebinde iyileşme gözlemlediğini ve bunun yeni siparişler, üretim ve istihdamdaki daralmanın hız kesmesinde etkili olduğunu belirtti.

SEKTÖREL PMI BELLİ OLDU! SINIRLI SAYIDA SEKTÖRDE BÜYÜME SÜRDÜ

İSO Türkiye Sektörel PMI raporuna göre, Aralık 2025 itibarıyla izlenen 10 sektörden yalnızca üçünde üretim artışı kaydedildi. İki sektörde yeni siparişler hızlanırken, sektörlerin yarısında ihracat ve istihdam artışı görülmesi olumlu gelişme olarak öne çıktı.

Kasım ayında hafifleyen enflasyonist baskılar ise aralık ayında genel olarak yeniden güç kazandı.

GIDA VE ELEKTRONİK ÖNE ÇIKARKEN BAZI SEKTÖRLER GERİLEDİ

Gıda ürünleri sektörü, yeniden genişleme bölgesine geçti. Elektrikli ve elektronik ürünler ile ağaç ve kağıt ürünleri sektörlerinde üretim artışı sürdü. Metalik olmayan mineral ürünler sektöründe büyüme yerini daralmaya bıraktı. Makine ve metal ürünleri, en keskin üretim daralmasının yaşandığı sektör oldu. Tekstil sektörü ise toparlanma sinyalleri verdi.

Aralık ayında yeni siparişlerdeki en belirgin yavaşlama makine ve metal ürünleri sektöründe görüldü. Yeni siparişlerde iyileşme yalnızca elektrikli ve elektronik ürünler ile gıda ürünleri sektörleriyle sınırlı kaldı.

Gıda sektöründeki artış, 2024 Eylül'den bu yana en yüksek hızda gerçekleşti.

Yeni ihracat siparişleri aralık ayında daha olumlu bir görünüm sergilerken, izlenen 10 sektörün yarısı ihracatta artış kaydetti.

EN SERT YAVAŞLAMA METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLERDE YAŞANDI

İstihdam aralık ayında beş sektörde artış gösterdi. En güçlü istihdam artışı elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe olurken, en sert daralma giyim ve deri ürünleri sektöründe yaşandı.

Elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe girdi maliyetleri enflasyonu aralık ayında Şubat 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Diğer tüm sektörlerde de maliyet artışları kasımdaki ivme kaybının ardından yeniden hızlandı.

Nihai ürün fiyatlarında en hızlı artış yine elektrikli ve elektronik ürünlerde görülürken, satış fiyatlarını düşüren tek sektör giyim ve deri ürünleri oldu.

Aralık ayında çoğu sektörde tedarikçi teslimat süreleri uzadı. Teslimatların hızlandığını bildiren tek sektör ağaç ve kâğıt ürünleri olarak kaydedildi.