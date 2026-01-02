MEYSU – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 5 – 6 – 7 Ocak’ta toplanacak.

AKBNK – Bankanın takipteki kredi alacak portföyünün 1,4 milyar TL’lik kısmının 212 milyon TL’ye Varlık Yönetim Şirketlerine satıldığı açıklandı.

ASTOR – Şirketin bağlı ortaklığı Asener Enerji’nin devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

ARASE – Şirketin bağlı ortaklığı Aras Elektrik Perakende Satış'ın Aralık’ta yaptığı anlaşma ile 404.670 MWh enerji satışı yaptığı, 1,2 milyar TL tutarlı satış gerçekleştiği açıklandı.

ASELS – Şirketin, 225 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

ASELS – Aselsan Malatya Elektronik unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

ASELS – Gaziantep Elektromekanik Teknolojileri unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

ATATP – 7,5 milyon dolara kadar yönetici sorumluluk sigortasının yenilendiği açıklandı.

ATAKP – Yönetici sorumluluk sigortasının yenilendiği açıklandı.

AHGAZ & ENERY – Dünya Katılım Bankası tarafından Servis Modeli Bankacılığı kapsamında yapılan başvurunun BDDK tarafından onaylandığı açıklandı.

AKFGY – Ocak – Kasım döneminde kira gelirlerinin euro bazında %8 arttığı açıklandı.

AKFGY – İstanbul Arnavutköy’deki fabrika binası ve arsaya ilişkin olarak, Eraysan ile 2023 tarihinde imzalanan Şufa Hakkı Devri ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi kapsamında bulunan geri alım hakkı ve gayrimenkul satış vaadi yükümlülüğünün sonlandırıldığı, taşınmazın yaklaşık dörtte birine karşılık gelen alanı için Farklı Yatırım ile yıllık 250.000 euro bedelle kira sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

AKSA – Şirketin, teknik iplik tesisi yatırımı kapsamında, ikinci fazının da tamamlanarak 7.000 ton kapasiteye ulaştığı açıklandı.

AKSA – Şirketin, Mithra markası yatırımında üretim hattının devreye alındığı ve ticari/numune sevkiyatlarının başladığı açıklandı.

ANELE – Şirketin bağlı ortaklığı Anel Emirates ile TAV – CCC – Arabtec JV arasında devam eden hukuki uyuşmazlık (1,8 milyar TL) bağlı ortaklık aleyhine sonuçlandığı açıklandı.

AHGAZ & ENERY – Ahlatcı Altın İşletmeleri'nin toplam dokuz adet maden ruhsatının satın alınmasına yönelik görüşmelere devam etmeme kararı aldığı açıklandı.

BULGS – Şirketin, Finar İletişim’deki 511.015 adet C grubu payını 3,8 milyon TL’ye Bulls Yatırım’a devretmesine karar verildiği açıklandı.

BRYAT – Borusan Lojistik tarafından 840.937 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

CANTE – Mehmet Burçlukköse tarafından 100.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ENTRA – Hakan Aslan tarafından 182.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EKIZ – Şirket ile VAKBN arasında imzalanan Vefa Hakkı Protokolü kapsamında bankaya devredilen taşınmazların, geri alım / 3. kişiye devir hakkı için sözleşmede öngörülen sürenin Mayıs 2026’ya uzatıldığı açıklandı.

EKGYO – Cer İstanbul kapsamındaki projedeki son kısmın Kısmi Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

GEDIK – 364 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

GLCVY – Hepsi Finansman tarafından ihale edilen tahsili gecikmiş alacak portföyünün kazanılması sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

GRTHO – Pay geri alım programının sonlandığı açıklandı.

HLGYO – Antalya’daki 38.386 m 2 ’lik tarlanın 654,5 milyon TL’ye satılmasına karar verildiği açıklandı.

HUBVC – Şirketin, Rem Görsel’deki paylarının Rem Araştırma’ya satışı kapsamında, ilk taksit tutarının ödendiği açıklandı.

HUBVC – Şirketin, STRS Teknoloji paylarının tamamının 200.000’ye devredilmesine karar verildiği açıklandı.

KLSYN – Şirketin, IBRD ile 3,6 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

HRKET – Halka arzdan elde edilen fonun 715,9 milyon TL’sinin makine, ekipman, tesis ve proje yatırımlarında, 292,9 milyon TL’sinin finansal borç azaltımında, 292,9 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

ISKPL – Mehmet Çeker tarafından 26.736.427 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

IMASM – Imas Mıddle East Fzco unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

INTEK – Şirket bağlı ortaklığı Probel Yazılım’ın 74,7 milyon TL bedelli iş sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

KGYO – 1,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

KARTN – Eylül’de 208 olan personel sayısının 183’e gerilediği açıklandı.

PSDTC – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

PEKGY – Şirketin %100 bağlı ortaklığı DIGH Maslak İnşaat ile Tera Yatırım Bankası arasında, DIGH Maslak'ın sahip olduğu İstanbul, Sarıyer’deki Tera Tower binasının tamamının 3 yıllık 371,3 milyon TL’ye kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

PEKGY – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı DIGH Maslak İnşaat’ın şirket bünyesinde birleşmesine karar verildiği açıklandı.

PARSN – Şirketin, Omtaş Otomotiv ile birleşmesi kapsamında Kocaeli Dilovası Makine İhtisas OSB’de yer alan arsanın şirket adına tescil edildiği açıklandı.

RUBNS – Şanlıurfa’daki boyahane fabrikasının 1,1 milyar TL’ye Rubenis İç ve Dış Ticaret’e satılmasına karar verildiği açıklandı.

TATEN – Ali İbrahimağaoğlu ve Akdeniz İnşaat tarafından 67.000.000 adet payın TAS’ta pay başına 11,94 TL fiyattan satışı bugün gerçekleşecek.

TRILC – Türkmenistan Sağlık ve İlaç ve şirket imzalanan sözleşme 5,0 milyon dolar sözleşmenin 4,9 milyon dolarlık kısmının tamamlandığı açıklandı.

TCELL – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı bağlı ortaklığımız Artel Bilişim ile birleşme işlemlerinin tescil edildiği açıklandı.

TUCLK – İhsan Taşkın Çepni tarafından 10.700.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TUCLK – Zülfü Atsız tarafından 10.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TRCAS – Şirket bağlı ortaklığı Turcas International Holding'in pay sahibi olduğu Amerika'daki 242 East 71st Street Projesi'nin 2028 yılı ilk çeyreğinde teslim edilerek tamamlanmasının planlandığı açıklandı.

UNLU – Şirketin, BDDK'ya yaptığı yatırım bankası kurma başvurusunu geri çektiği açıklandı.

UNLU – 5 milyon dolara kadar limitli yönetici sorumluluk sigortasının yenilendiği açıklandı.

ZOREN – Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji tarafından Ağrı’da planlanan Diyadin Jeotermal Kaynak Arama Projesi kapsamında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile sözleşme imzalandığı açıklandı.

ZERGY – Mahal Kartepe projesindeki kapsamındaki yapı kullanma izin belgesinin alındığı açıklandı.