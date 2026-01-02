İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 2 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, Zeray GYO (ZERGY) halka arzı kapsamındaki önemli bir sürecin detaylarını paylaştı.

15 GÜNLÜK SÜREÇTE DESTEK ALIMLARI YAPILDI

Şirket paylarının 18 Aralık 2025 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamasıyla start alan "fiyat istikrarı" süreci, planlandığı üzere 15 gün sürdü. İzahnamede taahhüt edilen bu süre, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla resmen sona erdi.

Yatırımcıların en çok merak ettiği "Fiyat istikrarı fonu kullanıldı mı?" sorusu da bu bildirimle yanıt buldu. İntegral Yatırım, söz konusu 15 günlük zaman dilimi içerisinde ZERGY payları üzerinde fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bu durum, hisse fiyatının halka arz fiyatının altına sarkması veya volatilite yaşaması durumunda kurumun piyasadan alım yaparak fiyatı desteklediği anlamına geliyor.

Fiyat istikrarı döneminin bitmesiyle birlikte, ZERGY hisseleri artık piyasa arz-talep dengesine göre serbest marjda hareket etmeye devam edecek.

3 GÜNDE TAVAN BOZDU

13,00 TL fiyattan halka arz olan ve Borsa İstanbul’a 18 Aralık’ta katılan Zeray GYO (ZERGY), yatırımcısına sadece iki gün tavan sevinci yaşatabildi. 16 TL zirvesini gören hisse, üçüncü işlem gününde gelen sert satışlarla taban fiyata gerilerken, sonraki günlerde halka arz fiyatının da altına sarktı.

Hisse senedi, kısa süreli yükseliş trendinde 16,00 TL seviyesini test etmeyi başarsa da bu noktada tutunamadı. Özellikle kurumsal taraftan geldiği düşünülen yoğun satış baskısı ve tahtada oluşan yüklü "taban sırası", hissenin direncini kırdı.

22 Aralık'taki sert düzeltme hareketi, düşüşün sadece başlangıcı oldu. "Tavan bozma" hareketinin ardından panik satışlarının da eklenmesiyle hisse üzerindeki baskı arttı. ZERGY, ilerleyen günlerde düşüş trendini sürdürerek 9 lira seviyesine kadar çekildi.

