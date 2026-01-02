Türkiye’nin öncü bankalarından Akbank, uluslararası piyasalardan sağladığı kaynaklara bir yenisini daha ekledi. Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile gerçekleştirilen 100 milyon ABD doları tutarındaki işlem, hem Akbank için bir ilk hem de Türkiye özel sektörü için bir dönüm noktası oldu.

FONLAR KOBİ’LERE VE KADIN GİRİŞİMCİLERE GİDECEK

Sağlanan 5 yıl vadeli kaynak, Türkiye’nin ekonomik büyümesinde kritik rol oynayan KOBİ’lere tahsis edilecek. Finansmanın odak noktaları şu şekilde belirlendi:

Kadın KOBİ’ler: Kadınların finansal fırsatlara erişimini artırmak hedefleniyor.

Deprem Bölgesi: 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerdeki işletmelere destek sağlanacak.

Kapsayıcı Büyüme: Ekonomik kalkınmanın dezavantajlı bölgelere yayılması hedeflenecek.

KAAN GÜR: "YÜZDE 50'Sİ KADINLARA AİT İŞLETMELERE"

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bu finansmanı bankanın kapsayıcı büyüme vizyonunun bir yansıması olarak tanımladı. Gür, fonun kullanımına ilişkin şu detayları paylaştı:

Fonun en az yüzde 50’si, sermayesinin en az yüzde 51’i kadınlara ait olan KOBİ’lere kullandırılacak.

Fonun yüzde 25’i, kapsayıcı büyüme odağında desteklenen ve depremden etkilenen bölgelerdeki işletmelere ayrılacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE AKADEMİ DESTEĞİ

Bu iş birliği sadece finansmanla sınırlı kalmayacak. ADB ile sağlanan bu kaynak, KOBİ’lerin finansal güçlenmesine katkı sağlayan Akbank Dönüşüm Akademisi’ni de destekleyecek. Böylece uzun vadeli sürdürülebilirliğin sağlanması ve KOBİ'lerin dijital-yeşil dönüşüm süreçlerine katkı verilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Dünya