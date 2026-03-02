Dövizdeki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV güncellemeleri sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’deki pompa fiyatları şu şekilde yansıdı:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Megakentin Avrupa yakasında benzin litre fiyatı 58,34 TL, motorin litre fiyatı ise 60,39 TL olarak belirlendi. Otogaz (LPG) kullanacak vatandaşlar için ise litre fiyatı 30,29 TL seviyesinde.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Anadolu yakasında benzin 58,18 TL'den, motorin 60,23 TL'den satışa sunuluyor. Bölgedeki güncel LPG fiyatı ise 29,69 TL.

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Başkent Ankara'da nakliye maliyetlerinin etkisiyle fiyatlar bir miktar daha yüksek seyrediyor. Ankara'da benzinin litresi 59,28 TL, motorinin litresi 61,49 TL ve LPG'nin litresi 30,17 TL oldu.

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de ise benzin litre fiyatı 59,56 TL seviyesine ulaşırken, motorin 61,76 TL'den alıcı buluyor. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 30,09 TL olarak kaydedildi.

VATANDAŞIN GÖZÜ PETROL VE DÖVİZDE

Global piyasalardaki belirsizliklerin sürmesi, akaryakıt maliyetleri üzerindeki baskıyı artırıyor. Uzmanlar, döviz kurundaki her yukarı yönlü hareketin pompa fiyatlarına yeni bir güncelleme olarak yansıyabileceği konusunda uyarıyor.