Dezavantajlı grupların istihdama katılımını teşvik etmek amacıyla yürütülen hibe programlarında tutarlar güncellendi. Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, üretimi ve istihdamı desteklemek adına hibe miktarlarında ciddi bir artışa gidildiğini bildirdi.

2026 YILI YENİ HİBE TUTARLARI

İŞKUR tarafından 2026 yılı 1. dönemi itibarıyla geçerli olacak yeni destek rakamları şu şekilde belirlendi:

Engelli Vatandaşlar İçin Kendi İşini Kurma Desteği: 735 bin TL

Eski Hükümlü Vatandaşlar İçin İş Kurma Desteği: 550 bin TL

Korumalı İş Yerleri Kuruluş Sermayesi Desteği: 905 bin TL

"İSTİHDAMA VE ÜRETİME TAM DESTEK"

Bakan Işıkhan, dezavantajlı grupların hem sosyal hem de iş hayatına katılımını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Erişilebilir ve etkin hizmetlerimiz ile vatandaşlarımızın yanındayız. Yeni yılda da istihdama ve üretime tam destek olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

SON BAŞVURU TARİHİ: 16 OCAK

Hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için süreç bugün itibarıyla başladı. Başvuru takvimine ilişkin detaylar şöyledir:

Başvuru Kanalları: Vatandaşlar başvurularını ve detaylı bilgi edinme işlemlerini ISKUR.gov.tr ve engelsiz.iskur.gov.tr adresleri üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.

Kaynak: TRT Haber