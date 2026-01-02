Küresel ekonominin öncü göstergesi olarak kabul edilen bakır fiyatları, 2025 yılında yakaladığı güçlü ivmeyi 2026'ya taşıdı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakır, önceki seansta yaşanan kısa süreli kâr realizasyonunun ardından yeniden yönünü yukarı çevirdi.

2009'DAN BU YANA EN GÜÇLÜ KAZANÇ

Bakır piyasası, geride bıraktığımız 2025 yılını yatırımcısı için oldukça kârlı kapattı.

Yıl genelinde yüzde 42'lik bir değer artışı kaydeden endüstriyel metal, böylece 2009 yılından bu yana görülen en büyük yıllık kazanca imza attı.

LME'de işlem gören altı ana endüstriyel metal arasında açık ara en iyi performansı gösteren bakır, yeni yılın ilk işlem günlerinde de bu liderliğini koruyor.

Singapur saatiyle 10.45 itibarıyla bakır, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla ton başına 12.522,50 dolar seviyesinden işlem gördü. Hatırlanacağı üzere metal, Pazartesi günü 12.960 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti.

YÜKSELİŞİ TETİKLEYEN İKİ ANA NEDEN

Analistler, bakır fiyatlarındaki bu sert yükselişi ve rekor serisini temel olarak iki ana faktöre bağlıyor:

• Madenlerde Üretim Aksamaları:

Küresel arzın kritik merkezleri olan Şili, Endonezya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelerde peş peşe yaşanan maden kazaları ve operasyonel sorunlar, üretim tarafında ciddi aksamalara neden oldu. Bu durum, artan talebe karşılık arzın yetersiz kalacağı endişesini körüklüyor.

• Gümrük Tarifesi ve Lojistik Baskı:

Özellikle ABD'ye yönelik gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler ve endişeler, ticari akışı değiştirdi.

Tarifeler yürürlüğe girmeden önce ABD'ye yapılan sevkiyatların hızlanması, dünyanın geri kalanındaki arzı sıkılaştırdı ve fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırdı.

Piyasa uzmanları, arz tarafındaki bu sıkışıklık devam ettiği sürece bakır fiyatlarındaki volatilitenin ve yukarı yönlü isteğin korunabileceğini öngörüyor.