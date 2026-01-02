Karayollarında trafik işaretlemelerinde birliğin sağlanması ve sürücülerin üzerindeki bilgi yükünün azaltılması amacıyla başlatılan dev proje başarıyla sonuçlandı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 68 bin 579 kilometrelik yol ağını kapsayan sadeleştirme sürecinin detaylarını paylaştı.

35 BİNDEN FAZLA HIZ LEVHASI GEÇMİŞTE KALDI

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, en büyük değişim hız sınırı tabelalarında yaşandı. Bakan Uraloğlu, kaldırılan toplam 58 bin 246 levhanın %60’ına denk gelen 35 bin 247 adedinin hız levhası olduğunu belirtti.

İKİ ETAPLI DEV OPERASYON

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluk alanında gerçekleştirilen çalışmalar iki aşamada tamamlandı:

Birinci Etap: Trafik yoğunluğu günlük 10 bin aracın üzerinde olan 14 bin 590 kilometrelik ana yollarda çalışmalar 31 Ağustos itibarıyla bitirildi ve 19 bin 61 levha düzenlendi.

İkinci Etap: 1 Eylül’den itibaren geri kalan 53 bin 989 kilometrelik yol ağında başlatılan süreçle birlikte toplam 68 bin 579 kilometrelik ağın tamamı standardize edildi.

HEDEF: YEKNESAK VE STANDART İŞARETLEME

Bakan Uraloğlu, bu çalışmanın temel amacının yollardaki işaretlemelerde yeknesaklığı (birliği) sağlamak olduğunu vurguladı. Yeni sistemle birlikte levhaların daha görünür ve anlaşılır olması, gereksiz işaretlemelerin kaldırılmasıyla da sürüş güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: Dünya