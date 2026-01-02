Borsa İstanbul’da aralık ayının flaş hisselerinden biri olan Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS), yeni yıla soğuk duş etkisiyle başladı.

Şirket payları, yaklaşık bir ay süren ve yatırımcısının parasını 2,5 katına çıkaran agresif yükselişin ardından, üst üste ikinci işlem gününde de taban fiyattan işlem görüyor.

76 TL’DEN 192 TL’YE UZANAN "BEDELSİZ" RALLİSİ

ATEKS hisselerindeki hareketlilik, aralık ayı başında 76 TL seviyelerindeyken başladı. Şirketin yüzde 2000’i aşan bedelsiz sermaye artırımı kararı, hisse üzerinde güçlü bir katalizör etkisi yarattı.

Ay ortasında başlayan tavan serileriyle hisse fiyatı soluksuz bir şekilde 192,50 TL zirvesine kadar tırmandı. Bu süreçte aylık bazda yüzde 118,73 getiri sağlayan ATEKS, yatırımcısının yüzünü güldürdü.

ZİRVE GÖRÜNDÜ, KÂR REALİZASYONU BAŞLADI

Ancak hızlı yükselişin düzeltmesi de sert oldu. 192,50 TL zirvesinin test edilmesinin ardından gelen satış baskısı, trendin yönünü değiştirdi.

2025 yılının son işlem günü olan 31 Aralık Çarşamba günü gelen yoğun kâr satışları, hisseyi tavan fiyatlardan çözerek 172,80 TL ile taban kapanışa sürükledi.

2026’YA YÜZDE 10 KAYIPLA "MERHABA" DEDİ

Satış dalgası, yeni yılın ilk işlem günü olan 2 Ocak Cuma gününe de taşındı. Güne satıcılı başlayan ATEKS, seans açılışıyla birlikte yeniden taban fiyata geriledi.

Güncel verilere göre:

• Değer Kaybı: Yüzde 9,95 (Taban)

• Güncel Fiyat: 155,60 TL

• İşlem Hacmi: ~2,5 Milyon TL

Piyasa uzmanları, kısa sürede yüksek prim yapan hisselerde bu tarz sert geri çekilmelerin (kâr realizasyonu) teknik olarak beklenebileceğini belirtirken, tahtadaki işlem hacminin ve taban çözülme durumunun yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

