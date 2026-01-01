ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ve Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yürütülen soruşturmaya göre JPMorgan bünyesindeki bazı trader’lar, 2008–2016 yılları arasında altın, gümüş, platin ve ABD Hazine vadeli işlemlerinde “spoofing” olarak bilinen yöntemle piyasayı yanıltıcı emirler verdi.

Spoofing Ne Anlama Geliyor?

Spoofing, piyasada gerçek bir alım-satım niyeti olmaksızın yüksek hacimli emirler girip bunları kısa sürede iptal ederek fiyatlar üzerinde yapay bir algı oluşturma yöntemi olarak tanımlanıyor. Bu uygulama, ABD’de Dodd-Frank Yasası kapsamında açıkça yasaklanmış durumda.

920 Milyon Dolarlık Anlaşmanın Detayları

Yetkililerle varılan uzlaşma kapsamında:

Yaklaşık 436 milyon dolar idari para cezası,

311 milyon dolar yatırımcılara yönelik tazminat,

170 milyon doların üzerinde haksız kazanç iadesi (disgorgement)

ödenmesi kararlaştırıldı. Toplam tutar 920 milyon dolara ulaştı.

CFTC, bu cezayı tarihindeki en yüksek spoofing yaptırımı olarak nitelendirirken, JPMorgan ise anlaşma kapsamında suçlamaları kabul etti ve denetim ile iç kontrol mekanizmalarını güçlendirmeyi taahhüt etti.

Bankadan Açıklama

JPMorgan tarafından yapılan açıklamada, geçmişte yaşanan bu uygulamaların bankanın mevcut uyum ve denetim standartlarını yansıtmadığı belirtilirken, ilgili trader’ların artık kurumda görev almadığı vurgulandı.

Uzmanlara göre bu karar, küresel finans piyasalarında manipülasyonla mücadelede önemli bir emsal oluşturuyor. Özellikle büyük bankaların dahi yasa dışı işlem iddiaları karşısında ağır yaptırımlarla karşılaşabileceğini göstermesi açısından dikkat çekici bulunuyor.