Yeni yıla giren araç sahipleri, akaryakıt istasyonlarında zamlı tarifelerle karşılaştı. Enflasyonla mücadele ve bütçe dengeleri çerçevesinde hayata geçirilen ÖTV düzenlemesi sonucunda; benzinin litre fiyatına 1 lira 28 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 19 kuruş, otogaza (LPG) ise 52 kuruş oranında zam yapıldı.

ÜÇ BÜYÜK İLDE SON DURUM

Yapılan son güncellemelerin ardından Türkiye’nin en büyük üç ilinde fiyatlar şu şekilde oluştu:

İstanbul'da Akaryakıt Fiyatları İstanbul’un Avrupa yakasında benzinin litresi 53.15 TL, motorinin litresi 54.46 TL ve LPG’nin litresi 29.03 TL oldu. Anadolu yakasında ise fiyatlar hafif bir farklılıkla benzin için 52.94 TL, motorin için 54.25 TL ve LPG için 28.40 TL olarak belirlendi.

Ankara'da Akaryakıt Fiyatları Başkent Ankara'da yakıt fiyatları İstanbul'un bir miktar üzerinde seyrediyor. Ankara’da benzinin litre fiyatı 53.97 TL’ye yükselirken, motorin 55.43 TL, LPG ise 28.92 TL seviyesinden satılıyor.

İzmir'de Akaryakıt Fiyatları İzmir’de de artışlar tabelaya net bir şekilde yansıdı. Şehirde benzinin litresi 54.30 TL, motorinin litresi 55.76 TL ve LPG’nin litresi 28.85 TL olarak güncellendi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN KRİTİK UYARI

Ekonomi yönetimi tarafından bütçe disiplini kapsamında yapılan bu vergi artışlarının yanı sıra, küresel piyasalardaki Brent petrol hareketliliği de yakından takip ediliyor. Uzmanlar, döviz kurundaki yukarı yönlü seyir devam ettiği müddetçe akaryakıt maliyetlerinin hem ulaşım hem de lojistik kalemleri üzerinden genel enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

