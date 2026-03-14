Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) koordinesinde yürütülen çalışmalar, 2026 yılının ilk yarısında somut bir adıma dönüşmeye hazırlanıyor.

Henüz resmi bir tarih verilmemiş olsa da finans kulislerinde, düzenlemenin önümüzdeki haftalarda Meclis gündemine taşınacağı ve bankalar üzerinden başvuruların toplanmaya başlanacağı konuşuluyor.

YATIRIMCIYA DEĞİL, İHTİYAÇ SAHİBİNE DESTEK

Bu dev paketin en temel şartı "ilk kez ev sahibi olmak". Hükümetin bu düzenlemedeki önceliği, konutu bir yatırım aracı olarak görenlerden ziyade, barınma ihtiyacı duyan vatandaşı korumak. Bu kapsamda şu kriterlerin öne çıkması bekleniyor:

• Hiç evi olmamak: Üzerinde kayıtlı herhangi bir tapusu bulunmayan vatandaşlar öncelikli olacak.

• Kredi Geçmişi: Daha önce hiçbir konut kredisi kullanmamış olma şartı aranacak.

• Gelir Sınırı ve Bölge Şartı: Teknik detaylar arasında hane halkı gelir sınırı ve alınacak konutun "yeni (sıfır)" olması gibi kriterlerin netleşmesi bekleniyor.

MASADAKİ 3 BÜYÜK KOLAYLIK: DÜŞÜK FAİZ, UZUN VADE

Gayrimenkul fiyatlarındaki yükselişi dengelemek ve erişilebilirliği artırmak amacıyla hazırlanan yeni sistemde şu avantajlar üzerinde duruluyor:

• Psikolojik Sınır Yüzde 1,20: Piyasa faizlerinin oldukça altında kalan yüzde 1,20 faiz oranı, masadaki en güçlü seçenek olarak yerini koruyor.

• 15 Yıl (180 Ay) Vade: Mevcut 10 yıllık vadelerin aksine, geri ödemeleri kolaylaştırmak adına vadenin 180 aya yayılması planlanıyor.

• Kademeli Ödeme Modeli: Özellikle dar gelirli vatandaşların ilk yıllarda zorlanmaması için, taksitlerin ilk yıllarda düşük, ilerleyen yıllarda artan bir grafik izlemesi formülü üzerinde çalışılıyor.

• Kredi Limitlerinde Güncelleme: Artan konut fiyatları nedeniyle yetersiz kalan 2 milyon TL’lik limitlerin yukarı çekilmesine yönelik beklenti, ekonomi yönetimince karşılık buldu ve limitlerde artış kararı kesinleşti.

SONUÇ: RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Milyonlarca kişinin "kira öder gibi" ev sahibi olmasını sağlayacak bu kampanya için geri sayım başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelecek nihai açıklama ile birlikte, hangi bankaların başvuru alacağı ve kesin başvuru tarihleri ilan edilecek.