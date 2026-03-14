BDDK'nın 12 Mart 2026 tarihli kurul toplantısında alınan kararlar, her iki banka için de 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 11. maddesine dayandırıldı. Ancak iptal gerekçelerinin bentleri farklılık gösteriyor:

• Asır Yatırım Bankası A.Ş.: 23 Mart 2023 tarihinde aldığı kuruluş izni, Kanun’un 11. maddesinin (c) bendi uyarınca iptal edildi. Kararda Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin saklı kalacağı vurgulandı.

• SLM Yatırım Bankası A.Ş.: 4 Mayıs 2023 tarihli kuruluş izni, aynı Kanun’un 11. maddesinin (d) bendi çerçevesinde feshedildi.

SEKTÖRDE NELER OLUYOR?

Özellikle son yıllarda dijital bankacılık ve yatırım bankacılığı alanında artan lisans başvurularının ardından gelen bu iptal kararları, BDDK’nın denetim ve uyum süreçlerindeki sıkı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İptal edilen bankaların, kuruluş izni sonrası yasal süreler içinde faaliyete geçme şartlarını yerine getiremediği veya kurumsal gereklilikleri tamamlayamadığı tahmin ediliyor.

Bankacılık Kanunu'nun 11. maddesi, genellikle kuruluş izni alınan tarihten itibaren belirli bir süre içinde faaliyete geçilmemesi veya iznin verilmesine temel teşkil eden şartların kaybedilmesi durumunda devreye giriyor.