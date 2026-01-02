Türkiye’nin dış ticaret politikalarını şekillendiren "2026 Yılı İthalat Rejimi" kararları Resmi Gazete’de ilan edildi. Yeni rejim; yerli üretimin desteklenmesi, haksız rekabetle mücadele edilmesi, istihdamın artırılması ve cari dengenin korunması amaçları doğrultusunda güncellendi.

YERLİ ÜRETİCİYE VERGİ KALKANI

Uluslararası yükümlülükler ve sektörlerin güncel ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan düzenleme kapsamında, ithalata yönelik korumacı tedbirler sıkılaştırıldı. Bazı ürün gruplarında daha önce uygulanan ek mali yükümlülükler, aynı oranlar korunarak ilave gümrük vergisi kapsamına dahil edildi.

TARİFE KONTENJANI VE GÖZETİM GENİŞLETİLDİ

Düzenlemenin detaylarında sanayi üreticilerini ve ithalatçıları yakından ilgilendiren rakamlar öne çıkıyor:

Sanayi Ürünleri: Toplamda 35 eşya grubu için tarife kontenjanı açıldı.

Gözetim Uygulaması: İthalatta gözetim uygulaması 47 ürün grubunu kapsayacak şekilde genişletildi.

Tebliğ Sayısı: Bu artışla birlikte toplam gözetim tebliği sayısı 184’e yükselmiş oldu.

HAKSIZ REKABETE KARŞI SORUŞTURMA DÜĞMESİNE BASILDI

Yeni ithalat rejimiyle birlikte sadece vergi düzenlemeleri değil, denetim mekanizmaları da devreye alındı. Bazı spesifik ürünlerin ithalatına yönelik korunma önlemi soruşturmaları başlatıldı. Bu soruşturmalarla, ithalattaki ani artışların yerli sanayi üzerindeki olumsuz etkilerinin tespit edilmesi ve gerekli ek önlemlerin alınması hedefleniyor.

STRATEJİK HEDEF: CARİ AÇIĞI AZALTMAK

Ticaret Bakanlığı kaynakları, İthalat Rejimi Kararı ve İlave Gümrük Vergisi Kararı’ndaki bu değişikliklerin; yerli sanayinin katma değerli üretim kapasitesini artırmak ve ithalat bağımlılığını asgari düzeye indirmek için stratejik bir adım olduğunu vurguluyor.