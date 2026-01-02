Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,42 oranında artış göstererek 75,85 değerini aldı. Artış grafiği devam etse de, ön endeks verilerine kıyasla hafif bir gerileme kaydedildiği izlendi. Endeksin alt detayları; tüketicinin mevcut durum algısında, gelecek beklentilerinde ve tüketim eğiliminde genel bir iyileşme olduğunu gösterdi.

İNDİRİMLER VE FAİZ BEKLENTİSİ ETKİLİ OLDU

Endeksteki bu yukarı yönlü hareketin arkasında iki temel faktörün yattığı öngörülüyor:

Yıl Sonu Kampanyaları: Kasım ayında başlayarak pek çok sektöre yayılan indirimlerin Aralık ayında da sürmesi tüketiciyi motive etti.

2026 Büyüme Beklentisi: Faiz indirimleri ile birlikte 2026 yılında ekonomik büyümenin ivme kazanacağı yönündeki öngörüler, geleceğe dair beklentileri olumlu etkiledi.

BEKLENTİ VE TÜKETİM EĞİLİMİ YÜKSELİŞTE

Tüketicinin önümüzdeki döneme bakışını yansıtan Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,07 artarak 73,48 değerine ulaştı.

Asıl dikkat çekici artış ise harcama iştahında görüldü:

Tüketim Eğilimi Endeksi: Otomobil, konut ve dayanıklı tüketim malları alımı için uygunluğu ölçen endeks, yüzde 2,21 artışla 89,06 değerini aldı.

Bu sonuçla birlikte tüketim eğilimi, geçtiğimiz yılın Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.