Son dönemde artan kredi kartı dolandırıcılığı şikayetleri, siber suçluların yeni ve son derece organize bir yöntem geliştirdiğini ortaya koydu.

Mağdurların kartlarını hiç kaybetmedikleri halde, ekstrelerinde "Google Play", "Google PUBG" veya çeşitli ödeme aracı kurumlarının isimleriyle (örneğin Lidio) yüklü harcamalarla karşılaştığı vakalar patlak verdi.

VURGUN "SESSİZCE" BAŞLIYOR: 30 TL’LİK YEMLEME TAKTİĞİ

Dolandırıcılık sürecinin en tehlikeli yanı, bankaların güvenlik radarına takılmamak için uygulanan "sabrı" stratejisi.

Sistem şöyle işliyor:

• Yoklama Çekimi: Dolandırıcılar, ele geçirdikleri kart bilgileriyle önce 30-40 TL gibi dikkat çekmeyecek, küçük tutarlı bir "deneme" işlemi yapıyor.

• Güven Testi: Eğer kart sahibi bu küçük tutarı fark etmez ve banka işlemi şüpheli bulup engellemezse, kartın "temiz" olduğu anlaşılıyor.

• Büyük Vurgun: Hemen ardından, oyun içi satın almalarla 3-4 bin TL’yi bulan seri çekimler başlıyor.

NEDEN PUBG VE GOOGLE PLAY? (DİJİTAL KARA PARA AKLAMA)

Dolandırıcıların rotayı popüler mobil oyunlara (özellikle PUBG Mobile) çevirmesinin ardında "takip edilemezlik" ve "hızlı nakde dönüşüm" yatıyor.

Çalıntı kartla satın alınan oyun paraları (UC), dijital ürün statüsünde olduğu için iadesi neredeyse imkansız. Dolandırıcılar bu sanal paraları Discord, Telegram gibi platformlarda "uygun fiyata" satarak, çalıntı parayı dakikalar içinde "aklıyor" ve nakde çeviriyor.

BİLGİLERİNİZ NASIL ÇALINIYOR?

Uzmanlara göre kartın fiziken çalınmasına gerek yok. Kart numarası, son kullanma tarihi ve CVV kodu yeterli. Bu bilgiler genellikle üç yolla ele geçiriliyor:

• Oltalama (Phishing): Gerçek bir e-ticaret sitesini taklit eden sahte ödeme sayfaları.

• Veri Sızıntıları: Güvenliği zayıf alışveriş sitelerinin veritabanlarının hacklenmesi.

• Hesap Ele Geçirme: Kişinin Google hesabının çalınmasıyla kayıtlı kartların kullanıma açılması.

UZMANINDAN HAYATİ UYARI: "SANAL KART KULLANIN"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, internet alışverişlerinde asıl kartın bilgilerinin kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Prof. Dr. Kırık, vatandaşların alabileceği en etkili önlemleri şöyle sıralıyor:

• Sanal Kart Kalkanı: İnternet alışverişlerinizde limiti o an belirleyebileceğiniz sanal kartlar kullanın.

• Bildirimleri Açın: Bankanızın mobil uygulama bildirimlerini (SMS/Push) mutlaka açık tutun.

• Ekstre Kontrolü: Sadece büyük harcamalara değil, küçük ve anlamsız çekimlere de dikkat edin. Şüpheli durumda vakit kaybetmeden bankayı arayarak kartı kullanıma kapatın.