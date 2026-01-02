Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı 4. çeyrek dönem Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni yayınladı.

2025 yılının dördüncü çeyreğinde, bankaların kullandırdıkları işletme kredilerine ilişkin genel değerlendirmeleri, uyguladıkları standartlarda sınırlı gevşeme olduğu yönündedir.

Alt kırılımlar incelendiğinde; vade bakımından kısa vadeli kredilere uygulanan standartlarda belirgin gevşeme gözlenirken, uzun vadeli kredilere uygulanan standartların sınırlı gevşediği, para cinsi bakımından TL kredilere uygulanan standartlarda belirgin gevşeme gözlenirken, YP kredilere uygulanan standartlarda sıkılaşma eğiliminin devam ettiği, ölçek bakımından ise KOBİ’lere verilen kredilere uygulanan standartlarda belirgin gevşeme gözlenirken, büyük işletmelere verilen kredilere uygulanan standartların sıkılaştığı görülmüştür.

Aynı dönemde, konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartlarda sınırlı gevşeme yönündeki değerlendirmelerde belirgin bir değişim gözlenmezken, diğer bireysel kredilere uygulanan standartlarda sınırlı sıkılaşma yönündeki değerlendirmelerde belirgin bir değişim görülmemektedir.

BANKALAR KREDİLERDE GEVŞEMEYE YÖNELECEK

2026 yılının ilk çeyreğinde, bankaların kullandırdıkları işletme kredilerine ilişkin genel beklentileri, uyguladıkları standartlardaki gevşemenin devam edeceği yönündedir.

Alt kırılımlar incelendiğinde; vade bakımından kısa ve uzun vadeli kredilere uygulanan standartlarda gevşemenin devam edeceği, para cinsi bakımından TL kredilere uygulanan standartlarda gevşemenin devam edeceği, YP kredilere uygulanan standartların sınırlı gevşeyeceği, ölçek bakımından ise KOBİ’lere verilen kredilere uygulanan standartlarda gevşemenin devam edeceği, büyük işletmelere verilen kredilere uygulanan standartların gevşeyeceği beklenmektedir.

Aynı dönemde, konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartlarda aynı seyrin devam edeceği, diğer bireysel kredilerde ise standartların sınırlı sıkılaşacağı beklenmektedir.

KREDİ TALEPLERİ

2025 yılının dördüncü çeyreğinde, işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalış yerini artışa bırakmıştır. Alt kırılımlar incelendiğinde; vade bakımından kısa ve uzun vadeli kredi talebindeki azalış yerini artışa bırakmış, para cinsi bakımından TL kredilere olan talepteki azalış yerini artışa bırakırken, YP kredilere olan talepteki artış seyri ise güçlenerek devam etmiş, ölçek bakımından ise KOBİ kredi talebinde belirgin bir artış görülürken, büyük işletme kredi talebindeki azalış yerini artışa bırakmıştır.

TAŞIT KREDİLERİNE TALEP ARTTI

Aynı dönemde, konut ve diğer bireysel kredi talebindeki artışın zayıflayarak devam ettiği, taşıt kredi talebindeki azalışın ise yerini artışa bıraktığı görülmektedir. Stok artırımı ve işletme sermayesi talebi artırıcı yönde etkileyen en önemli faktör olmuştur.

Konut kredilerinde konut piyasasına ilişkin beklentiler, diğer bireysel kredilerde bireysel tasarruflar ve diğer bankalardan sağlanan krediler talebi artıran en önemli faktörler olmuştur.

TİCARİ KREDİLERDE TALEPTE ARTIŞIN SÜRMESİ BEKLENİYOR

2026 yılının ilk çeyreğinde, işletme kredilerine olan talepteki artışın güçlenerek devam edeceği beklenmektedir.

Alt kırılımlar incelendiğinde; vade bakımından kısa vadeli kredi talebindeki artışın güçlenerek devam edeceği, uzun vadelilerde ise artışın devam edeceği, para cinsi bakımından talepteki artış seyrinin TL krediler için güçlenerek, YP krediler için ise zayıflayarak devam edeceği, ölçek bakımından ise KOBİ kredi talebinde artışın güçlenerek devam edeceği, büyük işletme kredi talebindeki artışın ise sınırlı zayıflayarak devam edeceği beklenmektedir.

Aynı dönemde, konut ve taşıt kredi talebinin zayıflayarak devam edeceği, diğer bireysel kredi talebindeki artışın ise sınırlı zayıflayarak devam edeceği beklenmektedir.